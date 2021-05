https://cz.sputniknews.com/20210511/opozice-nema-zadne-zabrany-ovcacek-poukazuje-na-chovani-ceskych-politiku-a-medii-14452140.html

„Opozice nemá žádné zábrany.“ Ovčáček poukazuje na chování českých politiků a médií

„Opozice nemá žádné zábrany.“ Ovčáček poukazuje na chování českých politiků a médií

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček na svých sociálních sítích poukázal na chování opozičních politiků. Spolčili se prý s novým koronavirem, aby mohli útočit na vládu... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-11T19:23+0200

2021-05-11T19:23+0200

2021-05-11T19:23+0200

čr

pražský hrad

jiří ovčáček

politika

miloš zeman

média

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/13182798_268:0:2010:980_1920x0_80_0_0_13a737dab0f5a5b1cb4bd68e1c669c7b.jpg

„Opozice už nemá žádné zábrany: 1) Udělala si spojence z koronaviru v boji s vládou, které házela klacky pod nohy. 2) Podkopala svobodu v republice rozpoutáním kampaně ve stylu 50. let kvůli kauze Vrbětice. 3) Zneuctila pietu za 30 000 obětí koronaviru,“ uvedl na svých sociálních sítích mluvčí Miloše Zemana. V hashtagu dodal „volby říjen“.V průběhu dneška také Jiří Ovčáček ilustroval, jak fungují dezinformátoři hlavního mediálního proudu. Mluvčí médiím vytkl jejich chování v případě pietní připomínky obětí koronaviru na Pražském hradě.„Jak funguje česká mainstreamová dezinformační scéna? Zveřejní jednu fotografii s pokrouceným obalem na svíčky. Snímek začne šířit na sociálních sítích. Dezinformační média zkritizují pietu na základě jedné fotografie. A pak máte realitu, která byla důstojná a jímavá,“ napsal na svém Twitteru, post přitom doprovodil několika fotografiemi z Pražského hradu.„Lžou ráno, lžou dopoledne, lžou odpoledne, lžou večer. Opozice a její média,“ dodal v dalším postu Jiří Ovčáček.Na Pražském hradě hořelo téměř 30 000 svíček za oběti nového koronaviru. Kvůli větru byly umístěny do plastových kelímků.Aktuální situacePodle aktuálních informací je nyní vedeno 29 749 lidí jako oběti nového koronaviru. V průběhu včerejška přibylo 1 532 nových případů. O půlnoci z pondělí na úterý startovala registrace na očkování osob starších 45 let. Od počátku očkování zdravotníci celkově aplikovali 3 731 232 dávek očkovacích látek. Dvě dávky dostalo více než 1,065 milionu osob.Během minulého týdne se průměrně aplikovalo přes 70 tisíc dávek. Ve čtvrtek však padl rekord a vakcína byla podána 86 781 osobám.

https://cz.sputniknews.com/20210511/s-rozhodnutim-soudu-se-neztotoznujeme-kardinal-duka-se-vyjadril-ke-skandalnimu-predstaveni-14451761.html

6

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pražský hrad, jiří ovčáček, politika, miloš zeman, média