OSN vyzvala své zaměstnance, aby se nechali očkovat vakcínou Sputnik V

OSN vyzývá své zaměstnance v zemích, kde probíhá očkování vakcínou Sputnik V, aby se nechali očkovat touto vakcínou, řekl v rozhovoru pro ruské informační... 11.05.2021

2021-05-11T12:56+0200

Ve svém projevu na Valném shromáždění OSN v září roku 2020 prezident RF Vladimir Putin zaměstnancům této organizace nabídl ruskou vakcínu zdarma. Vývojáři této vakcíny ji prezentovali v rámci virtuální akce na okraj zasedání VS OSN. V OSN slíbili, že prozkoumají návrh ruského prezidenta a že posuzují tuto otázku s WHO.„Mnozí pracovníci OSN už dostali vakcínu Sputnik V, a to právě v Ruské federaci. A chtěli bychom mít možnost jí užívat samostatně, čekáme však na schválení Světovou zdravotnickou organizací, což je z hlediska činnosti OSN nutné,“ řekl Guterres, když odpovídal na otázku, jestli projednává OSN ruský návrh na použití vakcíny Sputnik V zaměstnanci této organizace.Vznik odolných mutacíGuterres varoval před eventuálním vznikem mutací koronaviru odolných vůči vakcínám v případě aktivního šíření infekce v chudých zemích. „Jsem velmi znepokojen nynější situací. Některé země provádějí vakcinaci obyvatelstva velmi rychle. Máme ale ještě celou řadu zemí, které nedostaly ani jedinou dávku. A v rozvojových zemích vcelku vidíme značné nedostatky očkování,“ řekl Guterres.Podle jeho slov „bude-li se covid šířit globálním jihem jako lesní požár, bude vznikat stále více mutací viru, a existuje nebezpečí, že se objeví virus odolný vůči vyvinutým vakcínám“.Generální tajemník OSN označil za velkou chybu takzvaný „vakcínový nacionalismus“. „Prosazujeme iniciativu… COVAX zaměřenou na efektivní distribuci vakcín v rozvojových zemích. COVAX ale bohužel nejenže pociťuje jistý nedostatek financování (schází mu 22 miliard dolarů), ale má dnes také problémy s dodávkami kvůli omezením vývozu v různých zemích,“ dodal.COVAX je mezinárodní mechanismus, který spustila WHO spolu s Globální aliancí pro vakcíny a imunizaci (GAVI) a Koalicí pro inovace v oblasti zajištění připravenosti na epidemie, který podporuje zařizování výrobních kapacit a provádí nákupy. Podle podmínek tohoto programu platí země s vysokými příjmy nákup vakcín a podporují tím tzv. financované státy. Je nutné výrobu zdvojnásobitObjemy výroby vakcín proti koronaviru je třeba ve světě zdvojnásobit, prohlásil generální tajemník OSN.„Je mi jasné, že výroba vakcín musí být ve světě zdvojnásobena, aby byly uspokojeny všechny existující potřeby,“ řekl Guterres. „K tomu je nutná spolupráce různých zemí schopných vakcíny vyrábět. Proto jsem přišel s návrhem založit v G20 mimořádnou pracovní skupinu pro vypracování globálního plánu vakcinace,“ dodal.Podle jeho slov má G20 všechny možnosti k založení mimořádné pracovní skupiny pro přípravu podobného globálního plánu vakcinace a pro koordinaci jeho plnění a financování. Podle slov generálního tajemníka OSN bude moci pracovní skupina do toho zapojit farmaceutické společnosti a klíčové hráče v tomto odvětví a v logistické sféře.

