„Panoptikum k smíchu.“ Advokátka Čírtková zúčtovala s médii kvůli Vrběticím a Kroupovi

Advokátka Monika Čírtková poukázala na svévoli české novinářské obce, které, jak naznačuje, chybí pocit odpovědnosti. Poukazuje na kauzu okolo žurnalisty Janka... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

„Kdokoliv může napsat cokoliv,“ konstatovala na začátku svého vyjádření na sociálních sítích advokátka.Podle jejího názoru stačí, aby se někdo nějakému novináři znelíbil, a hned „je zle“. Nemusí to být přitom nijak reálně podložené. „Mohou si napsat v podstatě, co chtějí. Nikdo z nás není v bezpečí, nikdo není chráněn,“ dodala.Advokátka si myslí, že proti mediálnímu útoku prakticky není obrany, neboť soudy mohou trvat měsíce a roky. V případě, že se běžnému občanovi podaří někde publikovat své stanovisko, může být tento konkrétní portál označen za „dezinformační“.Advokátka se ve svém vyjádření také ptá, kde se nachází mediální odpovědnost v kauze, kdy Janek Kroupa obvinil ministra vnitra Jana Hamáčka z toho, že se v Rusku chystal vyměnit „ututlání“ Vrbětic za milion vakcín Sputnik V a příslib, že se schůzka prezidenta Ruska Vladimira Putina s americkým prezidentem Joe Bidenem odehraje v Praze.„Lze odstřelit politika naprosto nepotvrzenou spekulací? Může si skutečně kdokoliv dovolit napsat cokoliv? Kde to skončí? A kdo je na řadě příště?“ uzavřela Monika Čírtková své vyjádření publikované na sociálních sítích.Janek KroupaNovinář Janek Kroupa v článku na portálu Seznam Zprávy obvinil ministra vnitra Jana Hamáčka z toho, že před vypuknutím kauzy Vrbětice se údajně chystal do Moskvy, aby tam „vyměnil“ mlčení v kauze Vrbětice za milion dávek ruské vakcíny Sputnik V a příslib, že setkání prezidentů Bidena a Putina proběhne v Praze.Hamáček se proti těmto tvrzením jednoznačně ohradil. Podal na Kroupu trestní oznámení za pomluvu a civilní žalobu na vydavatele, kde požaduje odškodnění ve výši 10 milionů korun.

