Piráti chtějí zrušit pohlaví. Zatím na občankách

Muž nebo žena? Piráti rozdíly nedělají a chtějí zakázat obě pohlaví. Zatím jen v občanských průkazech. Ale kdo ví, co je napadne, když vyhrají volby. 11.05.2021, Sputnik Česká republika

Volby se blíží, zbývá míň než půl roku. A z Pirátů se stává neřízená střela. Je to o to horší, že v koalici se Starosty mají šanci volby vyhrát. A to pak bude tóčo. A že pro vítězství dělají všechno možné. Třeba chtějí popřít samu lidskou přirozenost - pohlaví.V občanském průkaze by měly být jen údaje nezbytné ke ztotožnění osoby, mezi které pohlaví nepatří. Takový návrh pro ochranu osobních údajů předložil pirátský poslanec Ondřej Profant sněmovnímu Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.Pirátský poslanec se nejprve vytasil s argumentem klasického střihu. „Pohlaví uvedené v občance v praxi nenapomáhá identifikaci jejich držitelů. Někdy je tomu právě naopak, kdy vzhled lidí neodpovídá běžné představě o mužích a ženách, a tak vznikají zbytečná nedorozumění. Vypuštění pohlaví umožňují i mezinárodní standardy, podle kterých se doklady vydávají. Například německé občanky pohlaví neobsahují a Nizozemsko jeho uvádění ruší. Návrh tak jde v souladu s trendem, kdy do fyzických dokladů uvádíme jen skutečně identifikačně nezbytné údaje, ostatní specifické osobní údaje je možné pro konkrétní případy připojit elektronicky,“ shrnul důvody svého pozměňovacího návrhu Profant.A pak na řadu přišla pravda. Pirát Profant odhalil, proč s návrhem přišel. Pravda je šokující.„V neposlední řadě by návrh ulehčil život i tisícům trans a nebinárních lidí. Ti mají v občanském průkazu často uvedeno pohlaví, které neodpovídá jejich identitě a vzhledu, a tak způsobuje problémy v každodenním životě např. na poštách, úřadech a dalších místech,“ dodal Profant, který je i spoluautorem pozměňovacího návrhu k matričnímu zákonu. Ten by zrušil dnes povinnou kastraci trans lidí při úřední změně pohlaví, která je kritizována Evropským soudem pro lidská práva a lidskoprávními organizacemi. Zákonem o občanských průkazech se nyní bude zabývat Poslanecká sněmovna ve druhém čtení.Je to jasné jako facka. Piráti se chtějí zavděčit menšině, a proto se rozhodli omezit práva většiny. Chtějí se ukázat jako ta nejvíc progresivní a inkluzivní strana na české politické scéně.Proč se Profant a jemu podobní neptají české společnosti, jestli se chce v dokumentech identifikovat jako konkrétní pohlaví? Proč nám chtějí brát svobodu hlásit se k naší přirozenosti? Piráti jsou asi přesvědčeni, že Čechům na pohlaví nezáleží.O antipohlavním návrhu Pirátů Sputnik hovořil se známou poslankyní za SPD a členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou.„Je to pěkná hloupost, k identifikaci je vždy pohlaví potřeba. Na tohle mohou přijít snad jen Piráti. Budeme snad člověka identifikovat jako TO? Tohle je první krok ke zrušení pohlaví jako takového. Už dnes můžeme vidět, že si někdo myslí, že máme několik desítek pohlaví a plete si to s pohlavní identitou,“ říká populární politička.Není pohlaví jen přežitek? Třeba ochránci lidských práv tvrdí, že vypuštění údaje o pohlaví z občanského průkazu dává smysl i s ohledem na to, že se stále více lidí identifikuje jinak než jako muži či ženy. Zkrátka, dnes je jiná móda…„Myslíte, že muž a žena jsou přežitek? Vždyť bychom popřeli sami sebe. Tohle je začátek konce lidstva tak, jak ho známe.Lidské pohlaví se určuje podle genů na pohlavních chromozomech. Zdravá žena má dva chromozomy X, tedy XX, a zdravý muž má jeden chromozom X a druhý Y, tedy XY. Což tedy znamená, že existují 2 pohlaví - muž a žena. Toto potvrzuje skupina vědců z americké Stanfordské univerzity v čele s profesorem Johnem Wallerem, který na tiskové konferenci v New Yorku potvrdil, že člověk může mít pouze dvě pohlaví, a to mužské a ženské. Pak je tu pohlavní identita, která je často zaměňována za pohlaví, a ta vyjadřuje námi vnímaný pocit souladu či rozporu se svým vlastním tělem a jeho primárními a sekundárními pohlavními znaky,“ míní paní poslankyně.Nebude takový přístup diskriminací většiny, která se svým pohlavím nemá problém?„Neměla by se menšina přizpůsobit většině, jak to v demokracii bývá? Přeci se nebudeme přizpůsobovat lidem, kteří mají poruchu pohlavní identity,“ říká paní Maříková.Myslíte, že návrh Pirátů na vyškrtnutí pohlaví z občanky bude schválen?„V tomto volebním období do konce října tomu šanci nedávám, ale pak záleží, jak voliči rozhodnou v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Budou-li Piráti vládnout, tak nás čeká mnohem více „pokrokovějších“ nesmyslů,“ říká poslankyně za SPD Karla Maříková.

