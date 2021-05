https://cz.sputniknews.com/20210511/politico-usa-podezrivaji-gru-z-utoku-na-americke-rozvedciky-14441518.html

Politico: USA podezřívají GRU z útoku na americké rozvědčíky

USA mají podezření, že za předpokládanými útoky s využitím technologie „řízené energie“ proti pracovníkům americké rozvědky po celém světě může stát ruská GRU... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že americké průzkumné společenství zatím nedošlo ke konečnému závěru a nevystoupilo s oficiálním prohlášením, ale podle nejmenovaných zdrojů bylo vyšetřování předpokládaných útoků aktivováno. Předpokládá se, že během vyšetřování bude zkoumána údajná role GRU.Důvody incidentů se zhoršením zdravotního stavu amerických špionů zatím nejsou jasné, uvádí redakce.Televizní stanice CNN dříve s odkazem na zdroje informovala, že orgány USA vyšetřují dva incidenty na území země, které jsou možná podobné útokům s využitím technologie „řízené energie“ proti americkým pracovníkům v zahraničí. Jeden z podobných útoků na území USA proběhl pravděpodobně v listopadu 2020 nedaleko Bílého domu. Ke druhému případu došlo v roce 2019, tehdy pracovnice Bílého domu uvedla, že byla podrobena podobnému útoku, když byla venku se psem v jednom z okresů státu Virginie, který sousedí s Washingtonem.Jak uvedly zdroje, zatím není jasné, jestli jsou tyto případy na území USA podobné incidentům v zahraničí. Lidé zapojení do vyšetřování předpokládají, že za útoky může stát Rusko, ale zatím o tom nelze jednoznačně mluvit, protože chybí informace. Mezi podezřelými je také Čína.Jak uvádí televizní stanice, v těchto případech je sledována podoba s takzvaným havajským syndromem mezi diplomaty USA na Kubě v letech 2016 a 2017 a také v Číně v roce 2018. Tehdy byli diplomaté pravděpodobně podrobeni zvukovému vlivu, který vedl k dlouhodobým zdravotním následkům.Ministerstvo zahraničí USA nedospělo k žádnému jednoznačnému závěru ohledně toho, co konkrétně vyvolalo syndrom. Pravidelně se v amerických médiích objevovala obvinění Ruska z organizace „zvukových útoků“, ruské ministerstvo zahraničí tato obvinění označilo za absurdní.Biden věří, že se setká s PutinemAmerický prezident Joe Biden věří, že setkání s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem proběhne.Americký vůdce přednesl projev v Bílém domě o boji proti ekonomickým dopadům pandemie. Na konci se jeden z novinářů zeptal Bidena, zda věří, že „bylo Rusko zapojeno“ do nedávného kybernetického útoku na americkou společnost Colonial Pipeline.„Setkám se s prezidentem Putinem, z našich zpravodajských služeb neexistují zatím žádné důkazy o tom, že je Rusko zapojeno, i když existují důkazy o tom, že ramsomware (…) je v Rusku,“ odpověděl Biden.

Kraken007 Jaké rozvědčíky. Kde? V cizině? Co tam dělají? To jako i v ČR máme na americkém velvyslanectví americké rozvědčíky? A co tady rozvědčíkují? Rusy? Nebo; bůh nás ochraňuj... Čechy? Kde je BISka? Doufám; že je sleduje. Nebo s nimi chodí na pivo? To není dobré... 5

Mir To není možné, že nemají důkazy. Proč se "s důvěrou neobrátí na agenturu Bellingcat"? Když dokázala vyrobit nesmysly k Vrběticím, tak vyrobit důkazy o řízených útocích energií jistě bude haračka. 5

