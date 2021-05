https://cz.sputniknews.com/20210511/putin-kondoloval-rodinam-zabitych-pri-tragedii-v-kazanske-skole-14444860.html

Putin kondoloval rodinám zabitých při tragédii v kazaňské škole

Putin kondoloval rodinám zabitých při tragédii v kazaňské škole

Ruský prezident Vladimir Putin vyjádřil soustrast rodinám a příbuzným dětem zabitých při střelbě v kazaňské škole. Oznámil to tiskový mluvčí ruského lídra... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-11T11:44+0200

2021-05-11T11:44+0200

2021-05-11T11:53+0200

svět

střední škola

kazaň

střelba

oběti

výbuch

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/12625642_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_82fbebb527d13503e99c801705765326.jpg

„Byly mu hlášeny podrobnosti incidentu. Prezident také telefonicky hovořil s premiérem Mišustinem, vicepremiérkou Golikovovou a mluvil také se šéfem ministerstva pro mimořádné situace Ziničevem,“ uvedl Peskov.Peskov doplnil, že letadlo ministerstva pro mimořádné situace s lékaři a psychology na palubě letí do Kazaně, kteří poskytnou pomoc zraněným.Putin instruoval ministra zdravotnictví Michaila Muraška a ministra školství Sergeje Kravcova, aby také odletěli do Kazaně.Zmiňme také, že plenární zasedání Státní dumy Ruské federace v úterý začalo minutou ticha za zabité při střelbě ve škole v Kazani.Vyšetřováním trestního případu v kazaňské škole se bude zabývat ústřední kancelář Vyšetřovacího výboru Ruské federace. Informovala o tom oficiální zástupkyně rezortu Světlana Petrenková.Dřívě Sputnik psal o tom, že v jedné ze škol v ruské Kazani došlo ke střelbě. Po ní se z místa ozval výbuch. Podle informací na místě zemřelo 8 lidí. Dvě desítky byly zraněny.Na místo události dorazil prezident Tatarstánu Rustam Minnichanov. Uvedl, že střelba ve škole má 7 obětí: čtyři chlapce, tři dívky. Žáci chodili do osmé třídy. Hospitalizováno bylo podle jeho slov 16 lidí, z toho 12 dětí a 4 dospělí.Tisková služba prezidenta Tatarstánu později upřesnila, že zemřelých je 8 - sedm dětí a učitelka. Zraněno přitom bylo celkem 20 lidí.„Upřesnění: zemřela ještě učitelka (celkem osm), a plus čtyři další byli zraněni (celkem 20),“ uvedla tisková služba prezidenta Tatarstánu.Záchranné složky Kazaně přitom dříve uváděly, že na místě zemřelo jedenáct lidí, další čtyři byli hospitalizováni. Dva lidé, kteří se stali obětí střelby ve škole, měli zemřít po pádu ze třetího patra budovy, uváděly Sputniku záchranné složky.

https://cz.sputniknews.com/20210511/strelba-ve-skole-v-kazani-video-14443735.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

střední škola, kazaň, střelba, oběti, výbuch, vladimir putin