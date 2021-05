https://cz.sputniknews.com/20210511/s-rozhodnutim-soudu-se-neztotoznujeme-kardinal-duka-se-vyjadril-ke-skandalnimu-predstaveni-14451761.html

„S rozhodnutím soudu se neztotožňujeme.“ Kardinál Duka se vyjádřil ke skandálnímu představení

„S rozhodnutím soudu se neztotožňujeme.“ Kardinál Duka se vyjádřil ke skandálnímu představení

Kardinál Dominik Duka se na svých sociálních sítích vyjádřil k rozhodnutí Nejvyššího soudu, které nevyhovělo jeho stížnostem vůči skandálnímu představení, kde... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-11T18:39+0200

2021-05-11T18:39+0200

2021-05-11T18:39+0200

čr

katolická církev

nejvyšší soud

dominik duka

soud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/511/17/5111793_0:35:3073:1763_1920x0_80_0_0_43cb1525587c7dc8a431f3a403533b2b.jpg

„Žalobci respektují rozhodnutí soudu, byť se s ním neztotožňují. NS ČR tvrdí, že dovolání nemohlo být vyhověno, protože žalobci na hře nebyli a tedy nemají aktivní legitimaci pro podání žaloby. Žalobci principiálně nesouhlasí se znevažováním symbolů, jako je česká vlajka vytažená z lůna ženy, Ježíše, co znásilňuje muslimku aj.“ napsal Duka na svých sociálních sítích.Podle jeho názoru je v současné době nezbytné, aby ve společnosti existovaly jasné mantinely a morální orientační body.Zmínil také, že je nezbytné chránit většinovou společnost, a ne pouze menšiny. Většinovou českou společnost prý pobuřuje hrubé zacházení s národní vlajkou a dalšími státními symboly.Rozhodnutí souduSoud žaloby smetl se stolu se slovy, že nešlo o diskriminaci křesťanů ani zásah do práva na svobodu vyznání.Soud také poukázal na skutečnosti, že ani kardinál Dominik Duka, ani právník Ronald Němec celé představení neviděli, čímž jim chybí celkový pohled na věc.„I ke skutečně zasvěcené a přesvědčivé roli v takové diskusi by ovšem byla zapotřebí znalost celého obsahu a vyznění her, kterou žalobci nedisponují,“ uvedl soud.Zmíněné divadelní hry znázorňovaly například Ježíše, jak znásilňuje muslimku poté, co sestoupil z kříže. Jedna z účinkujících si v průběhu představení vytáhla z vagíny českou vlajku.

https://cz.sputniknews.com/20210511/kulhanek-v-madarsku-hlavnimi-tematy-jednani-byly-pandemie-a-vztahy-s-ruskem-14448451.html

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

katolická církev, nejvyšší soud, dominik duka, soud