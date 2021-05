https://cz.sputniknews.com/20210511/sef-slovenske-naka-branislav-zurian-konci-ve-funkci-14445761.html

Šéf slovenské NAKA Branislav Zurian končí ve funkci

Šéf slovenské NAKA Branislav Zurian končí ve funkci

Zurian po dvou letech opouští funkci ředitele Národní kriminální agentury Slovenska. Žádost schválil policejní prezident Peter Kovařík. Informovaly o tom... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

Spolu s propuštěním z uvedeného postu požádal Zurian také o ukončení své služby v Policejním sboru SR. Zurian nechtěl komentovat své náhlé rozhodnutí, pouze uvedl, že to tak cítí. Kdo je Branislav Zurian?Zurian pochází z Banské Bystrice. V roce 1996 byl přijat na policii. Začínal na obvodním oddělení v Petržalce. O dva roky později se přestěhoval do Popradu, kde pracoval na oddělení kriminální policie. Zkušený kriminalista později pracoval na několika pozicích, například jako zástupce okresního ředitele policejního sboru v Popradu. Je také známo, že od roku 2005 pracoval ve svém volném čase jako alpský dopravce ve Vysokých Tatrách. V roce 2019 ho do funkce šéfa NAKA jmenoval tehdejší policejní prezident Milan Lučanský.

slovensko

