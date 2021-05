Startovala registrace na očkování pro osoby nad 45 let. Za včerejšek přibylo 1 532 případů covidu-19

https://cz.sputniknews.com/20210511/startovala-registrace-na-ockovani-pro-osoby-nad-45-let-za-vcerejsek-pribylo-1-532-pripadu-covidu-19-14442884.html

Za pondělí bylo v České republice zaznamenáno 1 532 nových případů nákazy koronavirem, je to o 685 méně než minulý týden.

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy

Od počátku očkování zdravotníci celkově aplikovali 3 731 232 dávek očkovacích látek. Dvě dávky dostalo více než 1,065 milionu osob.Během minulého týdne se průměrně aplikovalo přes 70 tisíc dávek. Ve čtvrtek však padl rekord a vakcína byla podána 86 781 osobám.O půlnoci z pondělí na úterý se spustila registrace na očkování proti koronaviru pro osoby nad 45 let. Premiér Andrej Babiš na svém Twitteru přizval všechny, koho se to týká, aby se registrovali.Příští týden by se mohli na očkování registrovat osoby ve věku 40 až 44 let. Pak by se mohl systém otevřít pro všechny osoby nad 16 let. Oznámil to ministr zdravotnictví Petr Arenberger v pondělí po jednání vlády.Pořád častěji se mluví o potvrzení o negativním testu na koronavirus nebo přítomnosti protilátek. Tento požadavek se však už netýká pouze cestování. Potvrzení je nově nutné také při návštěvě kadeřníka, maséra, v budoucnu také při návštěvě zahrádky restaurace.Od loňského března, kdy vypukla pandemie, se nemocí v České republice nakazilo téměř 1,647 milionu lidí, přičemž 29 749 osob nemoci podlehlo.V posledním období však epidemie zpomaluje, počty nových případů klesají. Od 10. dubna počet úmrtí za den nepřevýšil 100.Reprodukční číslo, jež udává, kolik osob se nakazí od jednoho pozitivně testovaného, se mírně snížilo z 0,82 na 0,81.S poklesem počtu nakažených také dochází k postupnému rozvolňování opatření. Včera se otevřely všechny obchody a většina služeb, které byly kvůli pandemii zavřené. Příští týden se očekává další vlna rozvolňování ve školách, kultuře i jiných oblastech.

