https://cz.sputniknews.com/20210511/tak-to-vypada-ze-jsem-ten-municak-vyhodil-do-povetri-ja-ondracek-se-vysmal-chodorkovskemu-14448260.html

„Tak to vypadá, že jsem ten muničák vyhodil do povětří já.“ Ondráček se vysmál Chodorkovskému

„Tak to vypadá, že jsem ten muničák vyhodil do povětří já.“ Ondráček se vysmál Chodorkovskému

Někdejší ruský ropný magnát Michail Chodorkovskij prohlásil, že má Rusko kontakty s vysoce postavenými vládními činiteli v České republice a organizuje akce... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-11T16:40+0200

2021-05-11T16:40+0200

2021-05-11T16:40+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

zahraniční vztahy

diplomatické vztahy

zdeněk ondráček

michail chodorkovskij

ksčm

vztahy

česká republika

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1001/56/10015686_0:0:1555:875_1920x0_80_0_0_c24e9f3f7e7c00eae0741b710b919ada.png

Členům zahraničního výboru Evropského parlamentu uvedl Chodorkovskij, že prý ruský prezident Vladimir Putin si prostřednictvím spřátelených oligarchů získává spojence v řadě dalších zemí EU včetně Německa, Francie či Polska. Chodorkovskij konstatoval, že ruskému prezidentovi Putinovi pomáhá tipovat a získávat potenciální spojence například někdejší šéf ruských železnic Vladimir Jakunin. Právě s ním mají podle Chodorkovského „vysoce postavení vládní činitelé Česka udržovat těsné styky“.A ve svém projevu zmínil i poslance za KSČM Zdeňka Ondráčka. Podle jeho slov totiž může Kreml zapojovat do zahraničněpolitických akcí i členy KSČM – tedy konkrétně Zdeňka Ondráčka.Ondráček již věc okomentoval pro ČTK slovy, že se k tomu nebude nijak vyjadřovat. „Nebudu komentovat kdejaký blábol nějakého Rusa,“ dodal.Ondráček následně zveřejnil příspěvek na sociální síti. „Přátelé, tak to vypadá, že jsem ten muničák ve Vrběticích vyhodil do povětří já a možná mi pomáhal Hamáček s Babišem,“ uvedl k postu a doplnil i odkaz na článek.Připomeňme, že jistou pozornost si Ondráček vysloužil v roce 2019 v červnu. Tehdy totiž odjel na Ukrajinu, kde jej přijali představitelé Doněcké lidové republiky, kteří mu i zahráli českou hymnu. Ondráček reagoval s tím, že se jednalo o cestu soukromou a Českou republiku nezastupoval.Kauza VrběticePřipomeňme, že premiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.Následně Praha vyhostila ze země 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva v reakci na to prohlásila 20 zaměstnanců české diplomatické mise za nežádoucí osoby a uvedla, že obvinění z výbuchu jsou absurdní, nepodložená, smyšlená a pobuřující. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.

https://cz.sputniknews.com/20210510/sef-unijni-diplomacie-borrell-zeme-eu-se-domnivaji-ze-neni-nutne-prohlubovat-napeti-s-ruskem--14439284.html

https://cz.sputniknews.com/20210509/odskodneni-za-vrbetice-schillerova-chce-po-rusku-minimalne-miliardu-korun-14429963.html

3

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zahraniční vztahy, diplomatické vztahy, zdeněk ondráček, michail chodorkovskij, ksčm, vztahy, česká republika, rusko