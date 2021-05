https://cz.sputniknews.com/20210511/tichanovska-miri-s-vizi-noveho-beloruska-do-recka-14444708.html

Tichanovská míří s vizí „nového Běloruska“ do Řecka

Tichanovská míří s vizí „nového Běloruska“ do Řecka

Bývalá kandidátka na post prezidenta Běloruska a hlava běloruské opozice Světlana Tichanovská se 12. až 14. května chystá na návštěvu Řecka. Během... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-11T13:26+0200

2021-05-11T13:26+0200

2021-05-11T13:26+0200

svět

světlana tichanovská

návštěva

řecko

bělorusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/13403686_0:75:2821:1662_1920x0_80_0_0_969cf42e7d2993d38c500aa98ca0b9bb.jpg

Podle informací by se měla Tichanovská potkat s vládou, parlamentem a starostou Atén. Naplánováno je také její vystoupení na Delfském ekonomickém fóru, které se koná v Aténách. Tam by měly proběhnout schůzky se zástupci zemí jižní a jihovýchodní Evropy.Na Delfském ekonomickém fóru Tichanovská představí vizi „Běloruska budoucnosti“ a dotkne se tématu potenciální pomoci z Evropy.Běloruská krizeAlexandr Lukašenko vyhrál loni v srpnu již pošesté prezidentské volby v Bělorusku. Podle údajů Ústřední volební komise získal 80,1 procenta hlasů, ale po vyhlášení výsledků začaly v zemi masivní opoziční protesty, které byly doprovázeny nepokoji. Při jejich rozhánění bezpečnostní síly používaly speciální prostředky a speciální techniku. Úřady oficiálně potvrdily smrt tří demonstrantů. Akce postupně změnily svůj charakter na místní s malým počtem účastníků. 11. února běloruská KGB oznámila, že se situace v zemi stabilizovala, vrchol protestů pominul, jejich projevy prakticky zmizely.Opozice se domnívá, že volby vyhrála Světlana Tichanovská, požaduje nové volby a snaží se dosáhnout rozšíření mezinárodních sankcí proti Minsku, které dříve vyhlásily západní země. V Bělorusku byla zahájena trestní řízení proti řadě členů opoziční koordinační rady, která byla vytvořena z iniciativy Tichanovské, včetně výzev k uchopení moci, vytvoření extremistické formace a spiknutí s cílem zmocnit se státní moci protiústavním způsobem. Samotná prezidentská kandidátka odjela po volbách do Litvy.

https://cz.sputniknews.com/20210509/belorusky-prezident-podepsal-vynos-pro-pripad-vlastni-smrti-14422601.html

Mir Přání otcem myšlenky. Asi jí nikdo ještě neřekl, že řecký velkokapitál "utekl" do Německa a skoupil nemovitosti. Domácím řekům nechal oči pro pláč. 8

K.K. V Řecku se sejdou všechny zkrachovalé existence a budou spolu chlastat ouzo. 7

7

řecko

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

světlana tichanovská, návštěva, řecko, bělorusko