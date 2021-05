https://cz.sputniknews.com/20210511/tresnickova-objevuje-krasy-ceska-kam-se-vydala-tentokrat-14437290.html

Třešničková objevuje krásy Česka. Kam se vydala tentokrát?

Pomalu se nám otepluje a sluníčko nás všechny táhne do ulic. O to víc, že máme všichni za sebou měsíce omezujících opatření. Počasí vytáhlo na výlety po Česku... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

Týnuš při odhalování krás Čech zamířila na Rozhlednu Černá Studnice, která se nachází ve Smržovce nedaleko Jablonce nad Nisou. Prozradila ji totiž fotografie z jejího instagramového účtu.Týnuš dalo za pravdu i hodně sledujících.Jo, rozhodně. My dnes byli u Hrátku u Nechanic,“ svědčí jeden z uživatelů.Mnozí si zavzpomínali na své výlety.„Jéééé Kristýnko, tam jsem byla švp jako dítě. Krásný místo,“ vzpomíná jedna sledující.Třešničková dokonce dostala pozvání na kávu.„Jé a zase kousek ode mě. Nedávno to byl Špičák, příště můžeme dát kávu,“ píše další uživatelka.Značná část komentářů, zejména mužské části sledujících, upřednostňovali krásu těla Týnuš více než přírodu.„Jsi móóóc krásná třešničko,“ napsal jeden z fanoušků.„Krásná kočička, móóóc ti to sluší. Máš krásné legíny, máš krásnou postavu, a odkud máš ty legíny?“ připájí se další uživatel.„Ty rozhodně nejsi Černá Studnice,“ míní další.Týnuš TřešničkováKristýna Třešňáková je známá česká youtuberka a influencerka, která na sociálních sítích vystupuje pod pseudonymem Týnuš Třešničková. Narodila se 8. října 1995 v Liberci a na sociálních sítích se věnuje hlavně kráse, módě a životnímu stylu. Má mladší sestru Martinu.Třešňáková se dříve nechvalně proslavila, když její intimní fotky unikly na veřejnost. Na šesti snímcích vyfocených na mobil byla tato kráska zachycena před zrcadlem jen v kalhotkách nebo úplně nahá. V srpnu 2016 tyto snímky někdo zveřejnil na webu agresori.com.V roce 2018 se stala nehoda, která Týnuš poznamenala jak fyzicky, tak psychicky. Při návštěvě turecké vyhlášené steakové restaurace Nusr-Et slavného kuchaře Nusreta Gökceho, který vystupuje pod přezdívkou Salt Bae, byla totiž nešťastnou náhodou popálena. Po nehodě skončila na devět měsíců v péči tureckých lékařů, její zranění byla vážná. Utrpěla popáleniny 2. stupně na 30 % těla. Když se v roce 2019 vrátila zpět do Česka, její počet sledujících prudce vzrostl. Lidé ji totiž obdivovali za její sílu, odvahu a zajímali je její beauty inspirace a boj s popáleninami. Nyní má na Instagramu přes 452 tisíc sledujících.

