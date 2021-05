https://cz.sputniknews.com/20210511/uplne-naha-slovakova-na-plazi-v-komentarich-to-vrelo-mam-z-tebe-deprese-vzkazuji-lide-14451577.html

Úplně nahá Slováková na pláži. V komentářích to vřelo: Mám z tebe deprese, vzkazují lidé

Úplně nahá Slováková na pláži. V komentářích to vřelo: Mám z tebe deprese, vzkazují lidé

Influencerka a podnikatelka Nela Slováková si užívá teplého počasí na dovolené v Mexiku i se svým přítelem Lukášem Kozákem. Ta své sledující neváhá zásobovat... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

Před pár dny Nela provokovala snímkem, kde pózuje úplně nahá na liduprázdné pláži. Dodala, že lidé nemají zapomínat, že se na Instagramu zveřejňuje jen to, co dotyční chtějí, aby veřejnost viděla.A jaké byly reakce lidí? Ti Nele vzkazovali, že má krásnou postavu a že se absolutně nemá za co stydět.Někteří s humorem konstatovali, že je Nela naštvala a fotka se jim nelíbí: „Nelíbí. Mám z tebe deprese. Možná jsem včera to kilo nutelly neměla žrát,“ zaznělo.Slováková však provokovala i dál a na dalším snímku se zvěčnila zepředu, a tentokrát již v plavkách. Z popisku k fotce vyplývá, že si dovolenou užívá plnými doušky. I pod touto fotkou se Nela mohla dočíst pochval na její postavu. „Pěkňučká Nelka,“ uvedl jistý uživatel. Někteří si pak všímali i jejích dlouhých vlasů: „Tak ty vlasy máš krásné. A to tělo, ach. Užívejte si to klíďo-píďo,“ zaznělo.Nela SlovákováBrněnská zpravodajka Nela Slováková v roce 2012 zvítězila v reality show Hotel Paradise a odnesla si miliónovou výhru. I když od té doby uplynulo již několik let, pořád se drží ve světě showbyznysu. Bloggerka je také podnikatelkou a návrhářkou plavek. Slováková se živí i jako modelka a často provokuje své fanoušky na Instagramu svým pozadím a prsy. Jejím partnerem je v současné době hokejista Lukáš Kozák.Slovákovou ale v loňském roce, mnohem více než její někdejší účast v reality show, „proslavila“ aféra s rouškami a gely. Oba tyto produkty totiž tato sexbomba v době koronavirové krize, kdy v Česku nebyly k dostání, prodávala za přemrštěné ceny. Neměla však dostatek produktů na skladě, a tak zákazníci na roušky čekali déle než se sluší. Problémy nastaly také s kvalitou roušek a i se stornováním objednávek. Někteří Nelu kritizovali za to, že vydělává na strachu jiných. Na její jméno bylo dokonce podáno nespočet trestních oznámení a věc řešila i Policie ČR.

