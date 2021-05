https://cz.sputniknews.com/20210511/v-britanii-byla-na-spolecnost-apple-podana-hromadna-zaloba-jde-o-zhruba-45-miliard-korun-14451043.html

V Británii byla na společnost Apple podána hromadná žaloba. Jde o zhruba 45 miliard korun

V Británii byla na společnost Apple podána hromadná žaloba. Jde o zhruba 45 miliard korun

11.05.2021

Iniciátoři žaloby, kterými jsou právnické firmy Hausfeld a Co a Vannin Capital, stejně jako profesorka na King's College London Rachael Kentová nabízejí všem britským uživatelům Apple, kterých je asi 20 milionů, možnost se připojit a požadovat odškodnění ve výši 1,5 miliard liber (zhruba 45 miliard Kč) od americké společnosti. Aby se uživatelé mohli k žalobě připojit, pak podle BBC ji musí soud přijmout k posouzení.Samotná americká firma obvinění uvedená v žalobě označila za „neopodstatněná“.Na konci dubna Evropská komise předběžně zjistila, že Apple zneužívá své dominantní postavení v distribuci aplikací pro streamování hudby prostřednictvím App Store. Agentura míní, že společnost ve svém obchodě s aplikacemi nastavuje pravidla na úkor konkurence.V této souvislosti uveďme, že ruská Federální antimonopolní služba zahájila v roce 2019 řízení proti americké společnosti Apple kvůli zneužití jejího dominantního postavení na trhu distribuce aplikací pro iOS.V dubnu ruská Federální antimonopolní služba uložila společnosti Apple pokutu ve výši 12 milionů dolarů. Americký technologický gigant musí tuto částku zaplatit za zneužití dominantního postavení. Vyplývalo to ze zprávy ruského resortu.Apple nesouhlasí s výše uvedenou pokutou od Federální antimonopolní služby. Společnost se odvolá.Loni 10. srpna Federální antimonopolní služba informovala, že uznala Apple za společnost, která zneužívá své dominantní postavení na trhu distribuce aplikací ve dvou bodech - zabránění vývojářům aplikací rodičovské kontroly a netransparentní pravidla pro přístup aplikací do App Store.Případ byl původně zahájen na žádost společnosti Kaspersky Lab, která poukázala na neoprávněné odmítnutí verzí programu rodičovské kontroly Kaspersky Safe Kids (KSK) ze strany společnosti Apple, v důsledku čeho další verze KSK ztratila „podstatnou součást svých funkcí“. Zároveň Apple implementovala v iOS 12 vlastní aplikaci Screen Time, která je funkčně podobná aplikacím rodičovské kontroly.Ruská služba odhalila, že společnost Apple, která zaujímá 100 % trhu distribuce mobilních aplikací v operačním systému iOS, od října roku 2018 trvale omezovala nástroje a možnosti pro vývoj aplikací rodičovské kontroly, v důsledku čehož většina funkcí aplikací od jiných vývojářů byla ztracena.

