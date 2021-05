V italské jeskyni našli archeologové pozůstatky devíti neandertálců

https://cz.sputniknews.com/20210511/v-italske-jeskyni-nasli-archeologove-pozustatky-deviti-neandertalcu-14437661.html

Italské ministerstvo kultury informovalo o důležitém nálezu – archeologové objevili kosti devíti neandertálců v jeskyni Guattari, 100 kilometrů od Říma. Byly... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

Archeologové připustili, že tito lidé žili v různých časových obdobích. Nejstarší pozůstatky mohou být staré asi 100 tisíc let a nejmladší pak od 50 do 68 tisíc let. V jeskyni byly také nalezeny kosti hyen, slona, ​​nosorožce, medvěda a bizona.Zával, pravděpodobně způsobený zemětřesením, zapečetil tuto jeskyni na více než 60 tisíc let, čímž byly zachovány pozůstatky po desítky tisíc let.Mario Rolfo, profesor archeologie na Tor Vergata University, uvedl, že tyto osoby mohly zabít hyeny. Na lebce jedné z nich je totiž kousnutí a mnoho kostí bylo zjevně prokousnuto. Zvířata mohla neandertálce zabít venku, přičemž poté jejich těla zavlekla do jeskyně, která sloužila jako doupě. „Neandertálci byli kořistí těchto zvířat. Hyeny je lovily, zejména ty nejzranitelnější - nemocné nebo starší osoby,“ řekl.Vědci také uvedli, že jeskyně mohla před příchodem hyen sloužit pro neandertálce jako domov. Podle předběžných studií jedli tito lidé hlavně zrna, která podporovala vývoj mozku.Díky objevu budou vědci schopni lépe studovat neandertálce, jejich způsob života, stejně jako zvířata a změnu klimatu v regionu.Předpokládá se, že neandertálci se v Evropě objevili asi před 400 tisíci lety a vyhynuli asi před 40 tisíci lety s výskytem Homo sapiens. Poprvé byly pozůstatky starověkých lidí nalezeny v jeskyni Guattari již v roce 1939 a od té doby se v ní provádí výzkum.2000 let stará zrcadlaDříve jsme informovali, že ve starověké hrobce v Číně bylo objeveno více než 80 bronzových zrcadel vyrobených během dynastie Západních Chanů. Vědci byli překvapeni skutečností, že ačkoli jsou zrcadla stará asi 2 000 let, mnoho z nich stále odráží světlo a na některých je možné vidět hieroglyfy.Pohřebiště se nacházelo ve městě Cao-čuang v provincii Šan-tung. Vědci objevili více než 400 hrobek, které pravděpodobně patřily elitě té doby. Kromě hrobek byla také objevena sbírka keramiky a bronzových výrobků. Tyto objekty se datují do rané éry dynastie Západní Chan (202 př. n. l.-8 př. n. l.).V dávných dobách, jak říkají vědci, to byl jeden z hlavních objektů, které byly uloženy v hrobech aristokratů. Byl to jeden z prvků rituálu provedení zesnulé osoby do posmrtného života. Vědci se domnívají, že nalezené hrobky patřily zástupcům vyšší třídy.

