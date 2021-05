https://cz.sputniknews.com/20210512/14463449.html

„Tatarstán je našim srdcím velmi blízko.“ Zeman kondoloval tatarstánskému prezidentovi 12.05.2021, Sputnik Česká republika

„Vážený pane prezidente, se zármutkem jsem přijal zprávu o otřesné střelbě v hlavním městě Tatarstánu, která si vyžádala životy nejméně osmi lidí včetně mnoha dětí a zanechala za sebou řadu raněných. Je mi velice líto, že Tatarstán, který je našim srdcím velmi blízko, byl nucen projít takovou tragédií,“ adresoval slova soustrasti Zeman.„Rád bych Vás ujistil, že jsme v těchto obtížných časech myšlenkami s Vámi. Dovolte mi, abych jménem občanů České republiky a jménem svým vyjádřil upřímnou soustrast Vám i rodinám obětí,“ vyslovil podporu prezident České republiky.Dnes prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová napsala soustrastný telegram prezidentu Ruské federace Vladimiru Putinovi.„Vážený pane prezidente, se zármutkem jsem přijala zprávu o neštěstí, které se odehrálo na jedné ze škol ve městě Kazaň. Jménem občanů Slovenské republiky, jakož i jménem svým, vyjadřuji rodičům a příbuzným obětí soustrast a zraněným přeji co nejrychlejší uzdravení. Ztráta mladých a nevinných životů je tragédie, která otřese celým národem. Slovensko je proto v této těžké chvíli myšlenkami s ruským lidem,“ bylo uvedeno v textu kondolence slovenské prezidentky.V úterý 11. května bylo při střelbě v gymnáziu č. 175 v Kazani zabito sedm dětí, učitelka a zaměstnankyně, dalších 21 lidí bylo zraněno. Prezident Tatarstánu Rustam Minnichanov uvedl, že střílel 19letý chlapec a zbraň měl oficiálně zaregistrovanou. Vyšetřovací výbor zahájil trestní řízení.Ruský prezident Vladimir Putin vyjádřil soustrast rodinám a příbuzným zabitých při střelbě v kazaňské škole. Oznámil to tiskový mluvčí ruského lídra Dmitrij Peskov.„Byly mu hlášeny podrobnosti incidentu. Prezident také telefonicky hovořil s premiérem Mišustinem, vicepremiérkou Golikovovou a mluvil také se šéfem ministerstva pro mimořádné situace Ziničevem,“ uvedl Peskov.Peskov doplnil, že letadlo ministerstva pro mimořádné situace s lékaři a psychology na palubě odletělo do Kazaně, aby odborníci poskytli pomoc zraněným.

