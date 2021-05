https://cz.sputniknews.com/20210512/ani-sousedni-zeme-se-neubranila-na-slovensku-potvrdili-indickou-mutaci-koronaviru-14463913.html

Ani sousední země se neubránila. Na Slovensku potvrdili indickou mutaci koronaviru

Ani sousední země se neubránila. Na Slovensku potvrdili indickou mutaci koronaviru

Na Slovensku se objevila indická mutace koronaviru. Potvrdily to laboratorní výsledky Úřadu veřejného zdravotnictví. Nakažená osoba je z Bratislavského kraje... 12.05.2021, Sputnik Česká republika

Osoba, u níž byla potvrzena indická mutace, přijela na Slovensko z Indie a byla zaregistrována přes web ministerstva zdravotnictví věnovaný koronaviru.„Muž dodržoval zásady domácí izolace, průběh jeho onemocnění si nevyžádal hospitalizaci. Identifikovali jsme jeden úzký kontakt ze společně obývaného bytu. Úzký kontakt měl negativní výsledek testu. Všechna protiepidemická opatření byla zajištěna,“ upřesnil hlavní hygienik země Ján Mikas.Indickou mutaci koronaviru nesprávně označují také pojmenováním „dvojitý mutant“, protože odkazuje na dvě významné mutace v S-proteinu (E484Q, L452R). Prozatím se však předpokládá, že indická varianta nemusí být až tak problematická jako jiné varianty. Nejvyšší výskyt dosud zaznamenali v Indii, ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a ve Spojených státech amerických. Dosud tuto variantu evidovali již ve více než 30 státech.Některé laboratorní výsledky ukazují na slabě zvýšenou přenosnost této varianty a na to, že protilátky těžší virus blokují. Nakolik to však snižuje imunitu, odborníci to teprve zjišťují, rychlé šíření nákazy v Indii totiž může mít i jiné příčiny než větší nakažlivost tamní varianty koronaviru. Světová zdravotnická organizace v pondělí oznámila, že varianta koronaviru SARS-CoV-2 šířící se v Indii se zdá nakažlivější než původní virus, a označila ji za „znepokojující“. Technická ředitelka Světové zdravotnické organizace (WHO) pro reakci na covid-19 Maria Van Kerkhoveová řekla, že WHO má informace potvrzující zvýšené šíření této varianty i její možnou zvýšenou odolnost vůči vakcínám.Na Slovensku v současnosti převažuje britská varianta koronaviru.

