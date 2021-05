https://cz.sputniknews.com/20210512/babis-nechape-hlasovani-o-vysloveni-neduvery-vlade-pet-mesicu-pred-volbami-14458296.html

Babiš nechápe hlasování o vyslovení nedůvěry vládě pět měsíců před volbami

Babiš nechápe hlasování o vyslovení nedůvěry vládě pět měsíců před volbami

Premiér Andrej Babiš nerozumí tomu, proč by Poslanecká sněmovna měla hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě pět měsíců před volbami. Jak sám premiér připomněl... 12.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-12T12:51+0200

2021-05-12T12:51+0200

2021-05-12T12:51+0200

čr

nedůvěra vlády

petr fiala

vláda české republiky

andrej babiš

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/14268731_0:10:2521:1428_1920x0_80_0_0_a88f8ec137f786c3df1924a98cf8647c.jpg

Koalice Spolu a Piráti se Starosty vyvolají hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Opoziční strany to dnes oznámily v Poslanecké sněmovně, protože se dohodly na společném postupu. Schůze, na které se bude hlasovat, proběhne na začátku června. Na tiskové konferenci to oznámil předseda ODS Petr Fiala.Fiala uvedl, že schůze k vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše bude svolána na základě společného postupu koalice Spolu a koalice Pirátů a Starostů, kteří přidají svoje podpisyk žádosti ODS. Podle něj je součástí dohody to, že odevzdání podpisů na svolání schůze a samotná schůze k nedůvěře proběhne na začátku června. K vyslovení nedůvěry je nutná nadpoloviční většina všech poslanců, tedy 101 zákonodárců.Slovensko jako méně rizikovéVstup do České republiky je pro Slováky od 10. května jednoduší. Slovákům pro vstup do ČR stačí antigenní test, který není starší více než 24 hodin, nebo PCR test starý maximálně 72 hodin.Povinná karanténa po příjezdu se ruší. Nadále je ale třeba vyplnit příjezdový formulář. Po dobu 14 dní od příjezdu do Česka je třeba všude kromě domova nosit respirátor, a to i ve venkovních prostorách. Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí o tom informovalo na své stránce.Od 10. května se v České republice otevřely všechny ostatní obchody a některé služby, které byly doposud kvůli pandemii covidu-19 zavřené. Od pondělí je možné si dojít do opravny obuvi, autobazaru, solária nebo zlatnictví. Vláda opatření uvolňuje na základě šesti balíčků. Směrodatným je počet nakažených covidem-19 za 7 dní na 100 tisíc obyvatel.Došlo také ke zmírnění pravidel co do nošení roušek a respirátorů venku. Od 10. května je nezbytné je nosit na ulici pouze při setkání dvou a více lidí, jejichž vzdálenost od sebe je méně než dva metry a nejedná se o členy jedné domácnosti.

https://cz.sputniknews.com/20210510/cesko-rusi-povinnou-karantenu-pro-cestujici-s-negativnimi-testy-slovensko-vnima-jako-mene-rizikove-14432782.html

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nedůvěra vlády, petr fiala, vláda české republiky, andrej babiš