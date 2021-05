https://cz.sputniknews.com/20210512/ceskem-projede-americky-vojensky-konvoj-na-cviceni-do-madarska-14459082.html

Českem projede americký vojenský konvoj na cvičení do Maďarska

Českem projede americký vojenský konvoj na cvičení do Maďarska

V průběhu příští soboty projedou Českou republikou američtí vojáci, 600 lidí má směřovat následně na Slovensko a poté do Maďarska na cvičení NATO Saber... 12.05.2021, Sputnik Česká republika

Vojáci pojedou na 190 kusech vojenské techniky. Průjezd vojáků bude probíhat po době pěti dní do středy 26. května. Technika přitom bude směřovat z Německa. Logisticky jsou transporty plánovány na noc a ranní hodiny, aby neohrožovaly provoz. Jednotky se následně budou vracet po stejné trase zpět v polovině června, stojí ve zprávě Armády České republiky.„Armáda České republiky americkým jednotkám poskytne logistickou podporu. Průjezd konvojů bude koordinován ve spolupráci s Policií České republiky, Vojenskou policií a ředitelstvím silnic a dálnic tak, aby konvoje nijak neomezovaly běžný silniční provoz. Přesuny konvojů jsou plánovány v pozdních večerních až brzkých ranních hodinách (od 19. hodiny do 6. hodiny). Vojenská policie v součinnosti s Policií České republiky bude doprovázet všechny skupiny konvojů. Preventivně jsou naplánovány objízdné trasy a alternativní místa k odpočinku a na přespání. Konvoje pojedou podle českých dopravních předpisů. Konvoje upraví svou rychlost v případě delší nebo širší vojenské techniky. Po dobu přesunů Policie ČR dočasně zřídí operační pracoviště u Agentury logistiky v posádce Stará Boleslav k monitoringu situace,“ uvedla armáda.Vojáci rovněž zmínili, že skupina bude rozdělena do tří konvojů, přičemž každý konvoj nebude pobývat na území země déle než 48 hodin.„Konvoje vjedou do České republiky přes hraniční přechod Rozvadov a po dálnici D5 pojedou na odpočinkové stanoviště Ostrov u Stříbra. Stanoviště je určené k odpočinku jednotek a úpravě rozestupů mezi skupinami. Odtud pojedou skupiny vozidel po D5 na Pražský okruh a pak po dálnici D1 na silnici 1. třídy I/38 do Rančířova. Vojáci přespí v posádce Rančířov, kde prapor podpory nasaditelných sil ve spolupráci s 14. plukem logistické podpory postavil pro tyto účely stanové městečko. Další den pak konvoje pokračují směr Jihlava po silnici I/38 na D1 do Brna a po dálnici D2 na hraniční přechod Břeclav. Stejná trasa je plánována i pro návrat jednotek zpět do Německa ze cvičení. Ten je naplánován od 12. do 16. Června,“ stojí ve zprávě české armády.Podle slov vojáků má cvičení Saber Guardian 2021 prověřit připravenost a součinnost mezi aliančními a partnerskými armádami a armádou Spojených států. Cvičení se údajně účastní téměř 13,5 tisíce vojáků z 16 různých zemí. České republiky se přitom cvičení účastní jako tranzitní země logistickou podporu.

armáda čr, vojenská cvičení, maďarsko, armáda, usa