Český tým porazil v sedmém přípravném zápasu Finy 2:1

V sedmém přípravném zápasu před mistrovstvím světa zvítězili čeští hokejisté nad Finskem, které porazili 2:1.

Asi tisícovka fanoušků, kteří byli přítomni v pražské O2 aréně, viděli v první třetině střeleckou převahu českého týmu, který vyslal na finského gólmana patnáct ran, zatímco na toho českého mířily jen čtyři pokusy. V osmé minutě však Rindellovu střelu nešťastně srazil bruslí do vlastní branky útočník Špaček.V prvním dějství měli Češi sice dvojnásobnou 22 vteřin dlouhou přesilovku, ta jim ale nepomohla. Ve 38. minutě, kdy měli Češi přesilovku třetí, ji využili a vstřelili gól. Ve třetí třetině pak Finové zvýšili aktivitu, avšak ve 49. minutě dali Češi další gól a skóre se udrželo na 2:1. Tímto svým vítězstvím prodloužili sérii vítězných zápasů, číslo se nyní zastavilo na sedmičce. Ve čtvrtek čeká český tým poslední turnaj před mistrovstvím, a to proti Švédsku.Ruští hokejisté, kteří hráli proti Švédsku, vyhráli se skóre 6:4. Jedná se tak o desátý vyhraný zápas v tomto ročníku Euro Hockey Tour. Vladislav Kameněv si připsal tři body za dvě branky a jednu asistenci, dvakrát také skóroval Anton Burdasov. Za zmínku stojí, že všechny tři dosavadní zápasy se Švédy Rusové v sezoně rozhodli až v nastavení, nyní se dočkali plného bodového zisku. Co se týče pořadí, v tabulce vévodí Rusko s celkem 27 body, Česká republika je druhá s 14 body, následuje Švédsko s 11 a Finsko s 8. Euro Hockey TourEuro Hockey Tour je série hokejových turnajů, na kterých se střetávají reprezentační výběry Česka, Finska, Švédska a Ruska.Do ročníku 2013/14 se dělil na čtyři samostatné turnaje, od ročníku 2014/15 se zanechala jen finská Karjala a ruský Channel One Cup. V sezóně 2016/17 se ale vrátilo k původní podobě a opět se hrají 4 turnaje: České hokejové hry, Sweden Hockey Games, Karjala Cup, Channel One Cup.Po skončení posledního ze čtyř turnajů je konečné umístění určeno podle celkové tabulky všech čtyř turnajů dohromady.Zápasy Euro Hockey Tour představují pro zúčastněná mužstva možnost pro přípravu na mistrovství světa nebo olympijské hry.

