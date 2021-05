https://cz.sputniknews.com/20210512/chmu-varuje-pred-silnymi-bourkami-hrozi-i-povodne-14458903.html

ČHMÚ varuje před silnými bouřkami, hrozí i povodně

ČHMÚ varuje před silnými bouřkami, hrozí i povodně

Po letním počasí, které panovalo v Česku v posledních dnech, přijde velká změna. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) totiž upřesnil výstrahu před silnými... 12.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-12T15:31+0200

2021-05-12T15:31+0200

2021-05-12T15:31+0200

čr

extrémní počasí

povodně

meteorologové

český hydrometeorologický ústav (čhmú)

déšť

počasí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/370/22/3702206_0:120:2727:1653_1920x0_80_0_0_fbd65f4d1466fc7377fc1bc3e88fc12e.jpg

Podle ústavu lze očekávat na jihozápadě Čech úhrny kolem 50 milimetrů, na severovýchodě pak 40 milimetrů a hrozí také povodně. Ve Zlínském kraji však ČHMÚ svou výstrahu před bouřemi zrušil.Co se týče jihozápadní poloviny země, pak tam hrozí podle meteorologů bouřky s vydatným deštěm až do čtvrtečního poledne.Na severovýchodě mohou být naopak bouřky doprovázeny krupobitím a k jejich oslabení by mělo dojít až dnes v noci. Ve čtvrtek se pak mohou na severu a severovýchodě země znovu lokálně objevit silné bouřky.V důsledku vydatnějších srážek očekávají meteorologové od středečního odpoledně výraznější vzestupy hladin řek v jihozápadní polovině Čech, na severu a taktéž na severovýchodě Čech. Co se týče předpovědi počasí na další dny, pak ve čtvrtek lze podle ČHMÚ čekat zataženou až oblačnou oblohu s deštěm či přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 13 až 18 stupni Celsia. V pátek bude počasí podobné, taktéž se zataženou až oblačnou oblohou, místy s přeháňkami, k večeru však dojde k ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty budou v porovnání se čtvrtkem nižší, a to 12 až 16 stupňů. Víkend bude oblačný, s nejvyššími teplotami od 14 do 18 stupňů.Začátek příštího týdne bude v podobném znamení jako předcházející dny. Očekává se oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, přechodně i polojasno. Přes den se budou nejvyšší teploty pohybovat od 14 do 18 stupňů.

https://cz.sputniknews.com/20210504/expert-radi-pestitelum-co-delat-kdyz-jim-nepreje-pocasi-14365378.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

extrémní počasí, povodně, meteorologové, český hydrometeorologický ústav (čhmú), déšť, počasí