Erdogan projednal s Putinem dodávky vakcíny Sputnik V do Turecka

Erdogan projednal s Putinem dodávky vakcíny Sputnik V do Turecka

Prezident Turecka Tayyip Erdogan v průběhu telefonického rozhovoru se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem projednal dodávky vakcíny proti koronaviru... 12.05.2021, Sputnik Česká republika

Odvolání lockdownu v TureckuProces kontrolovatelného návratu k normálnímu životu začne v Turecku po ukončení lockdownu 17. května, prohlásil ve středu prezident Tayyip Erdogan. Denní přírůstek nemocnosti na koronavirus byl v Turecku 16. dubna maximální od začátku pandemie a činil 63 082 případů, po čemž se začal postupně snižovat a dosáhl 10. května dvouměsíčního minima 13 604 případů.Erdogan v Turecku vyhlásil úplný lockdown od 19 hodin 29. dubna až do 5 hodin ráno 17. května kvůli situaci s koronavirem. Všechny organizace a úřady zastavily svou činnost. Meziměstské cesty jsou možné jen na povolení úřadů. Rezervovaný hotel není důvodem k povolení cesty do jiného města. Zákaz vycházení neplatí pro zahraniční turisty. „Vzali jsme pandemii pod kontrolu a po ukončení ramadánu (17. května) uděláme kroky ke kontrolovatelné normalizaci. Plánovali jsme, že se toho trápení zbavíme ještě do konce minulého roku, stále nové vlny pandemie však ovlivnily nejen naši zemi, ale i celý svět. Museli jsme znovu podniknout omezovací opatření,“ řekl Erdogan v televizním projevu u příležitosti ukončení ramadánu.Dodal, že turecká vláda „ví o problémech lidí, jejichž práce nejvíce utrpěla pandemií, v nejbližší době tyto problémy vyřeší“.Dodávky Sputniku Lite do VenezuelyPrezident Venezuely Nicolás Maduro očekává brzké dodávky do jeho země ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik Lite.„Vakcína Sputnik Lite brzy dorazí do Venezuely. Aplikuje se v jedné dávce, což usnadní očkování milionů lidí,“ prohlásil Maduro v projevu, který vysílala televizní stanice VTV.Království Bahrajn také schválilo mimořádné použití vakcíny Sputnik Lite.

