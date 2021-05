Generální inspekce bezpečnostních sborů: Radní ČT Lipovská měla na ochranku nárok

https://cz.sputniknews.com/20210512/generalni-inspekce-bezpecnostnich-sboru-radni-ct-lipovska-mela-na-ochranku-narok-14456232.html

GIBS se zabývala poskytnutím ochranky Lipovské a také údajným únikem informací do médií z jejího podání vysvětlení. „Prošetřením věci jsme došli k závěru, že v rámci přidělování krátkodobé ochrany a při její samotné realizaci nedošlo k protiprávnímu jednání ze strany policie,“ konstatovala Inspekce.„Tento náš závěr opíráme zejména o fakt, že policie, pokud získá informace o tom, že by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo integrity konkrétní osoby, musí konat tak, aby zamezila případnému hrozícímu nebezpečí, a to bezodkladně. Tedy ještě předtím, než je možno obdržené informace věrohodně ověřit v případě hrozícího nebezpečí z prodlení,“ dodal bezpečnostní orgán.Hanu Lipovskou doprovázela na jednání rady v budově České televize na začátku dubna dvojice mužů. Pro ČT uvedli, že jsou policisté. Radní Lipovská v této souvislosti uvedla, že radní čelila v poslední době výhrůžkám.„Policie ČR přijala v úterý 6. 4. 2021 oznámení členky Rady ČT Hany Lipovské o tom, že se obává o své zdraví a svůj život, a to především v souvislosti s výkonem funkce radní České televize,” uvedl tiskový mluvčí policie Jan Daněk.Obavy o svůj život podložila tím, že na ni byl v průběhu posledních měsíců vyvíjen nátlak kvůli jejímu působení v Radě České televize. Rada České televize počátkem dubna vyzvala generálního ředitele Petra Dvořáka, aby vysvětlil možný střet zájmů kvůli spoluvlastnictví IT společnosti Gopas. Podle radní Hany Lipovské má Dvořák v Gopasu podíl a televize si u firmy objednávala školení. Ředitel České televize Petr Dvořák na internetových stránkách televize tato tvrzení popřel. Situaci okolo ředitele ČT Petra Dvořáka věnovala pozornost také moderátorka Jana Bobošíková ve svém pořadu Aby bylo jasno, kde osvětlila podrobnosti případu.

