Igor Matovič odletěl na služební cestu do USA. Bude tam jednat s vedením U. S. Steel

Igor Matovič odletěl na služební cestu do USA. Bude tam jednat s vedením U. S. Steel

Na základě pozvání společnosti U. S. Steel dnes slovenský ministr financí Igor Matovič (OĽaNO) odcestoval na zahraniční pracovní cestu do amerického... 12.05.2021, Sputnik Česká republika

Jednání se bude týkat tématu snížení emisí skleníkových plynů, ale také plánu obnovy a odolnosti. O svojí cestě ministr financí informoval také na svém facebookovém účtu. Jednání navazuje na předcházející schůzky s vedením společnosti. Americký závod patří k největším zaměstnavatelům na východním Slovensku. Schůzky se budou účastnit ministr financí Igor Matovič, státní tajemník ministerstva financí Marcel Klimek, generální ředitelka sekce plánů obnovy Lívie Vašáková a zástupce Útvaru hodnoty za peníze Juraj Mach. Ti by se měli sejít s hlavními představiteli společnosti a také s výkonným ředitelem Davidem Burrittem. Kvůli zlepšení ekologické situace je nezbytné, aby slovenské závody, které se řadí k největším znečišťovatelům, investovaly do nových výrobních technologií, které by umožňovaly snížit emise. Právě na dekarbonizaci chce slovenský plán obnovy vyčlenit 363 milionů eur. Průmyslová výroba a fosilní paliva v průmyslu tvoří 41 procent všech emisí na Slovensku, což je nejvyšší hodnota v rámci Evropské unie. Dlouhodobým cílem Evropské unie je snížení emisí o 55 procent do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990. Z toho pro Slovensko plynou velké závazky.

