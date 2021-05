https://cz.sputniknews.com/20210512/indicke-urady-pozaduji-aby-se-tela-mrtvych-nehazela-do-reky-ganga-14455139.html

Indické úřady požadují, aby se těla mrtvých neházela do řeky Ganga

„Bereme vážně problém pohřbívání mrtvol v řece Ganga a podnikli jsme opatření na jeho zakázání. Indická vláda zajistí prostřednictvím Národní mise pro očištění Gangy a místních úřadů likvidaci všech neidentifikovaných těl v souladu s protokolem,“ řekl.Dříve bylo oznámeno, že obyvatelé indického státu Bihár oznámili, že v řece našli ostatky asi 100 lidí, mohou to být pravděpodobně těla zemřelých na koronavirus. Úřady tohoto státu zároveň oznámily, že vylovily těla 71 lidí, policie státu zahájila vyšetřování tohoto incidentu. Podle názoru místních obyvatel je příčinou shazování těl do Gangy vysoká cena kremace nebo samostatného zařizování pohřebních hranic na pozadí rekordního počtu případů covidu-19 v celé Indii.Národní mise pro očištění Gangy, která monitoruje stav řeky a jejích přítoků, zveřejnila pravidla, jak mají lidé jednat za vzniklé situace.„Prosíme vás, abyste plnili následující požadavky: zastavte okamžitě shazování těl, částečně spálených, nevyžádaných nebo neidentifikovaných mrtvol do řeky Gangy a jejích přítoků… Všechny neidentifikované nebo nevyžádané mrtvoly s podezřením na covid musí být patřičným způsobem zlikvidovány v souladu s pravidly indické vlády týkajícími se mrtvol nemocných na covid-19,“ uvádí se ve zprávě tohoto úřadu.Národní mise na očištění Gangy rovněž požádala, aby místní úřady podaly v průběhu nejbližších čtrnácti dní zprávu o vykonané práci.Úřady státu Uttarpradéš, který leží ve vyšším toku Gangy, oznámily, že vylovily z řeky 25 mrtvol.„Vylovili jsme z Gangy 71 mrtvol. Provedli jsme pitvu těl, odebrali jsme také vzorky DNA a udělali testy na covid. Některé mrtvoly by mohly připlout ze státu Uttarpradéš. Je to předmětem vyšetřování, které provádí policie států Bihár a Uttarpradéš,“ oznámil místním televizním stanicím superintendant policie Biháru Niraj Kumar. Podotkl, že těla byla zlikvidována v souladu s pravidly indické vlády týkajícími se mrtvol nemocných na covid-19.Mluvčí policie státu Uttarpradéš Prashant Kumar ze své strany novinám The Indian Express oznámil, že by nebylo správné obviňovat z tohoto incidentu úřady tohoto státu.Kumar dodal, že vláda Uttarpradéše již vydala nařízení, které předepisuje, aby byl zastaven rituál Džal Samádhi, kdy se ostatky lidí po kremaci házejí do řeky.„Toto nařízení se ve státě přísně dodržuje,“ řekl Kumar.Indie je na druhém místě na světě v počtu zjištěných případů koronaviru. Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví přesáhl celkový počet nemocných na covid 23,3 milionu lidí. Uzdravilo se přes 19,3 milionu a zemřelo přes 254 tisíc lidí. Růst počtu onemocnění v Indii pokračuje od poloviny února, počet lidí, kteří se léčí z covidu, se zvýšil na více než 3,7 milionu. Počet nových onemocnění už více než dva týdny přesahuje 300 tisíc lidí denně, což je více než v kterékoli jiné zemi světa, již pětkrát dokonce přesáhl 400 tisíc.

