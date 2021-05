https://cz.sputniknews.com/20210512/izraelske-vojenske-letectvo-temer-znicilo-vicepodlazni-budovu-v-gaze-14466596.html

Izraelské vojenské letectvo téměř zničilo vícepodlažní budovu v Gaze

Korespondent Sputniku informoval o tom, že z Pásma Gazy byly směrem k Izraeli vypuštěny desítky raket. Izraelské letectvo pak podle něj zaútočilo na... 12.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-12T21:33+0200

2021-05-12T21:33+0200

2021-05-12T21:33+0200

Připomeňme, že dříve vojenské křídlo hnutí Hamás Brigády Izz ad-Dína al-Kassáma informovalo, že zaútočilo na území Izraele 130 raketami.Jak uvedli na ministerstvu zahraničních věcí v zemi, šestileté dítě zemřelo v důsledku přímého zásahu rakety do domu ve Sderotu.Izraelské letectvo zase zahájilo nálet na vícepodlažní budovu v Pásmu Gazy a téměř úplně ji uničilo, uvádí korespondent Sputniku. Před útokem správce budovy agentuře sdělil, že drony „zasadily varovné údery“, aby se lidé mohli evakuovat.Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo při izraelských náletech na Gazu zabito 65 lidí.Vyhrocení situaceV pondělí večer se situace na hranici mezi Izraelem a palestinským Pásmem Gazy prudce vyhrotila. Do rána 12. května vystřelily skupiny na izraelské území přes tisíc raket. Tel Aviv rovněž pokračuje v útocích na Pásmo Gazy, stovky lidí byly zraněny a na obou stranách jsou oběti, včetně žen a dětí.Podle izraelského ministra obrany Binjamina Gance bude armáda pokračovat v útočení na objekty palestinských skupin v Pásmu Gazy až do úplného klidu. O den dříve zdůraznil premiér Benjamin Netanjahu, že Hamás a Islámský džihád zaplatí za své činy vysokou cenu.Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo při izraelských náletech na Gazu zabito 65 lidí. Pásmo Gazy je jednou z částí Palestiny, jejíž rozdělení území je účastníky dlouhodobého arabsko-izraelského konfliktu zpochybňováno. V roce 1947 vypracovalo Valné shromáždění OSN plán rozdělení Palestiny, který arabská strana dosud nepřijala. Od převratu v roce 2007 ovládá Pásmo Gazy islamistická organizace Hamás.Proces mírového urovnání konfliktu byl pozastaven. Palestinci požadují, aby se budoucí hranice mezi těmito dvěma suverénními státy řídily hranicemi, které existovaly před šestidenní válkou v roce 1967 s možnou výměnou území. Doufají, že si vytvoří vlastní stát na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy a chtějí, aby se východní část Jeruzaléma stala jeho hlavním městem. Izrael s tím nesouhlasí.

➗❌➖➕ Mělo by se více mluvit o tom, že USraelské svině chtěli vystěhovat palestinské/arabské obyvatele z jejich domovů a proto Hamas dali USraelcům lhůtu to exekuční přesídlování zrušit. Což židi odmítli a Hamas a sdružení občané začali střílet a branit své domovské právo... 🕎✡️🇮🇱🇺🇸🗽👎👎🤮🚾 6

3

2021

