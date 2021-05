https://cz.sputniknews.com/20210512/kdyz-dojde-k-predani-vlady-do-rukou-progresivistuadvokatka-odhalila-na-co-se-muzeme-tesit-14454923.html

Když dojde k předání vlády do rukou progresivistů…Advokátka odhalila, na co se můžeme „těšit“

Advokátka Monika Čírtková přemýšlí o tom, co se stane, když na podzim dojde k předání vlády do rukou progresivistů. Tenhle stav věcí nevylučuje, pokud mají... 12.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle předpovědí Čírtkové čeká Českou republiku velmi pravděpodobně přijetí eura, zvýšení daní, destrukce diplomatických vztahů s Ruskem, problémy v energetice plynoucí z nesplnitelných klimatických cílů a také enormní zasahování feministických organizací do vzdělávání.Nechybí ani zmínka na aktuální téma, které je spojené s propagací hodnot LGBT. Čírtková v této souvislosti nevylučuje následující věci:- schválení stejnopohlavních manželství,- rozšíření možností výroby dětí na objednávku, a to takových, u nichž se bude už předem předpokládat, že nebudou vyrůstat s biologickými rodiči,- možnost volit si pohlaví bez ohledu na biologický stav.Čírtková poskytla poznámky spojené se svou odbornou činností. Bojí se dalšího narušení advokátní mlčenlivosti, trestního postihu výroků, které jsou v rozporu s oficiální ideologií.Autorka příspěvku doplnila, že společenská atmosféra bude směřovat k protežování některých skupin obyvatelstva na úkor jiných.„Stručně řečeno, kdo nebude patřit k nějaké menšině, se kterou se bude identifikovat, nebude to mít snadné,“ varuje.Podle názoru právničky lze očekávat snahy o přijetí kvót na zastoupení žen v různých funkcích, ochotu přijmout kvóty na přijímání imigrantů, tlaky na justici, aby byly trestné činy směřující proti privilegovaným skupinám trestány přísněji, útoky na zpovědní tajemství.Sledující doplnili status Čírtkové svými výstižnými poznámkami. „Jste docela pozitivní ještě. Všiml jsem si, že tito progresivisté ‚vládnou‘ tím způsobem, že prakticky jenom rozdělují peníze do ‚neziskovek‘, které pak vytvářejí reálnou politiku a zákony, které následně předávají k prosazení do parlamentu přes státní správu. Už se to děje dnes, ale bude to narůstat, protože právě Piráti a jim podobní pro to vytvářejí podmínky (a ani se tím netají - oni to považují za správný přístup, snad dokonce za ‚občanskou společnost‘). Kým jsou reálně ovládány a vytvářeny tyto neziskovky, je lhostejné, ale lze si všimnout, že mají společnou ideologickou základnu. Zbavit se tohoto provázání bude tím těžší, čím déle bude trvat, už teď by to bylo uskutečnitelné jen za obrovského povyku (zesilovaného prakticky všemi médii) všech těch ‚nevládních‘ struktur, které se pomalu ujímají vlády, aniž by byly kýmkoli zvoleny,“ vyslovil se Michal Eibl.„Obávám se podobně jako Vy. Na druhou stranu, když jsem včera viděl ve zprávách mluvit pirátského poslance o tom, že by v OP nemělo být uvedeno pohlaví, říkal jsem si, že paráda, víc takových vystoupení. Protože i když jsem pesimista ohledně průměrného voliče, tohle snad nemůže volit žádné zásadní procento lidí. Třeba se do voleb ještě stihnou zaříznout sami...“ okomentoval politické dění Martin Mrázek.

