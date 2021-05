Leoš Mareš dal tip jak se rychle dostat do formy

https://cz.sputniknews.com/20210512/leos-mares-dal-tip-jak-se-rychle-dostat-do-formy--14446493.html

Přísná opatření zavedená kvůli pandemii koronaviru donutili mnohé z nás sedět bez pohybu doma. To se v mnoha případech odrazilo na našich postavách, které se poněkud zakulatily. Brzy se však otevírají posilovny. Získat potřebný výsledek však nějakou dobu potrvá. Nezoufejte, Leoš Mareš vymyslel praktické řešení, kterým pobavil celý Instragram.Na fotografii z roku 2002 stojí obnažený Leoš Mareš, jehož holé tělo přikrývá kuchyňská zástěra s nakresleným vyrýsovaným tělem.Je třeba poznamenat, že zástěra sedí Marešovi opravdu skvěle, a proto se není čemu divit, kdyby nakreslené svaly někdo přijal za skutečné. Možná je to i případ některých sledujících?„Evidentně posilovnu nepotřebujete,“ napsala jedna ze sledujících.„Wooow, sexy boy,“ zaznělo od další.„To je postavička,“ připojuje se další.„To je kočičák,“ stojí v dalším komentáři.Většině uživatelů se nápad líbil a náležitě jej ocenili:„Ale jako dóóóst dobrý,“ uvádí jedna uživatelka.„Mamma mia,“ přidala se další.„Masakr nejvíc Leoš,“ míní jeden uživatel.Obrovské množství sledujících si v této souvislosti vybavilo písničku Leoše Mareše Svalnatec:„A pak že nejsi, nejsi, nejsi svalnatej,“ připojuje se další.Některé uživatele Instagramu fotografie naprosto odrovnala, a ti se zmohli pouze na množství smajlíků, které pláčou smíchy.Leoš MarešLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně Být stále mlád s Karlem Gottem a z duetu se stal hit. Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka. V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.

