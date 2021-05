https://cz.sputniknews.com/20210512/malou-princeznu-charlotte-ceka-velka-zmena-titulu-pote-co-se-william-stane-kralem-14465351.html

Malou princeznu Charlotte čeká velká změna titulu poté, co se William stane králem

Díky pravidlům britské královské rodiny by princezna Charlotte, dcera Williama, mohla přijít o titul, s nímž se narodila. A to poté, co se její otec stane...

Malá princezna Charlotte z Cambridge ztratí své tituly poté, co vyroste. Jak píše britský portál Express, Charlotte by ale mohla získat jiné tituly poté, co se její otec princ William stane králem. V době, kdy se William stane anglickým králem, jeho nejstarší syn se stane „princem Waleským“. Díky tomu se Charlotte, jak píše portál, stane „Charlotte odnikud“. Poté, co se tak stane, Charlotte se bude moci opět stát princeznou jen v případě, že se vdá za prince. Nic z toho se ovšem stát nemůže, jelikož je sestrou George – syna Williama.Poté, co její otec stoupne výše v následnické linii, Charlotte se může stát Charlotte z Cambridge a Cornwallu. Následně, po korunovaci Williama, když se její bratr George stane „princem Waleským“, ona se stane princeznou Charlotte z Walesu. Modernizace monarchieMinulý týden média přinesla zprávy, že princ William přemýšlí nad tím, jak modernizovat britskou monarchii.Princ „se již zamyslel nad budoucností monarchie a změnách, které udělá“, a to dokonce i přesto, že je oficiálně druhým v pořadí na trůn po svém otci Charlesi. Zdroj portálu US Weekly se domnívá, že i když William respektuje protokol a tradice, považuje za svoji misi navázání těsnějšího spojení s lidem.Dodal, že si princ váží budoucí úlohy krále a pokládá za velkou čest a privilegium vykonávání této funkce. „Monarchie a jeho rodina budou pro něj vždy na prvním místě,“ míní zdroj. Dodal, že během těchto let William dokázal, že „je více než hoden“ trůnu a že jeho choť Kate mu bude i nadále skvělou oporou.

