Němci zakázali Facebooku používat data z WhatsAppu

Německý regulátor sdělil v úterý Facebooku, aby přestal zpracovávat data ze své aplikace WhatsApp. Odvolal se přitom na evropské právo o ochraně dat. 12.05.2021, Sputnik Česká republika

Hamburský komisař pro ochranu dat Johannes Caspar vydal příkaz, který zakazuje Facebooku zpracovávat data uživatelů aplikace WhatsApp, a to po dobu tří měsíců.„Příkaz má ochránit práva a svobody mnoha milionů uživatelů po celém Německu, kteří dali souhlas s podmínkami použití (aplikace – red.),“ uvedl Caspar ve svém prohlášení.Facebook se podle dostupných informací chystá proti tomuto rozhodnutí odvolat.Aplikace WhatsApp po uživatelích po celém světě požaduje do 15. května souhlasit s novými podmínkami pro používání, které poskytnou Facebooku přístup k soukromým datům.Díky této nové situaci WhatsApp nyní musí soutěžit se Signalem a Telegramem, neboť tyto aplikace poskytují svým uživatelům více soukromí a lépe chrání jejich data.Caspar v souvislosti s WhatsAppem a Facebookem poukázal na to, že „masové profilování“ může ovlivnit demokratické procesy v zemích. Německý regulátor přitom vyzval EU, aby postupovala stejně vůči WhatsAppu a Facebooku.Nové podmínkyPřed dvěma dny bylo informováno, že v novém prohlášení zveřejněném na webových stránkách společnosti WhatsApp se uvádí, že uživatelé neztratí žádnou funkci aplikace, pokud do 15. května nepřijmou nové zásady ochrany osobních údajů.Toto prohlášení se však liší od toho, co stránka původně uváděla, když zveřejnila zprávy v únoru. Varovala tehdy, že když uživatelé nepřijmou nové podmínky do květnového termínu, funkčnost aplikace se uživatelům omezí.

