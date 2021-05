https://cz.sputniknews.com/20210512/okamura-k-vrbeticim-stale-chybi-prime-dukazy-hamacek-by-mel-podat-demisi-14457394.html

Okamura: K Vrběticím stále chybí přímé důkazy, Hamáček by měl podat demisi

„Hamáčkova kauza je nejspíš součástí předvolebního boje. K Vrběticím stále chybí přímé důkazy,“ stojí ve statusu lídra SPD.Autor statusu podotkl, že hnutí SPD považuje kauzu okolo ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), která vznikla na základě článku novináře Janka Kroupy, za součást předvolebního boje a vnitropolitického soupeření stran a hnutí, které nemají jiný program.Okamurovi vadí, že otázky okolo výbuchů v areálu muničních skladů ve Vrběticích stále zůstávají nezodpovězeny a chybí přímé důkazy případného zapojení všech zmiňovaných aktérů. „Vše je v úrovni důvodných podezření a pro obyčejného občana je obtížné se v tom vyznat. Navíc všechny strany v různé míře a z různých důvodů některé informace zamlčují,“ zdůraznil. Politik se domnívá, že je potřeba také prověřit únik utajovaných informací z jednání vládního Výboru pro zpravodajskou činnost ze 7. dubna 2021 novinářské komunitě a přijmout k tomu z úrovně vlády odpovídající nápravná opatření. Na závěr statusu šéf SPD přišel s doporučením pro vicepremiéra.„Ministr Hamáček je dlouhodobě nedůvěryhodný člen vlády. Občané jsou unaveni vnitrostranickým bojem v ČSSD a dalšími verzemi historií kolem pana ministra Hamáčka. Nic nezvládl a měl dávno podat demisi,“ uvedl Okamura.„Když odstřihli Rusko, budeme závislí na Němcích, kteří z nás sedřou kůži“V komentářích se sledující postavili na stranu Okamury a podpořili ho.„Tady je vidět, že i novináři se svou blbostí by mohli těžce poškodit stát,“ vyslovil se Jirka Vodička.„Nejdřív Čína, teď Rusko. Spíš mi to připadá, že jde o Dukovany, potažmo o další východní trhy a poškození vztahů…. Hamajda se současnými volebními preferencemi mi nepřipadá až tak nebezpečný protivník….“ vysvětlil Martin Dočekal.„Nečekaně! Ani žádné důkazy nebudou! Je to pouze tah proti Rusku naší zaprodané vlády gaunerů!!!!!“ konstatovala Hana Sojková.„Důkazy nejsou a nebudou. Potřebovali odvrátit pozornost od Běloruska. Úkol splnili český trolové. Vždyť se jim směje celá Evropa. Už jen blbec tomu může věřit!“ souhlasil Franta Pokrupa.„A vůbec nechápou, že když odstřihli Rusko, budeme závislí na Němcích, kteří z nás sedřou kůži. Jen doufám, že se to ještě urovná a nová vláda zajistí nová diplomatická jednání. Jinak je to v ...., víte kde? Rozhádat se bez důkazů s takovým velikánem, je hazard na n-tou!!! Mezistátní vztahy jsou pro země vždy důležité a dá se říct, že i život zachraňující v každém směru,“ napsala Eva Malotová.„Tak naše ztracené zakázky v Rusku si vezme někdo jiný… To bude ta EU podpora,“ satiricky poznamenal Milan Berka.

