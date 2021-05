https://cz.sputniknews.com/20210512/policie-sr-resila-kuriozni-incident-s-patrovym-autobusem-za-odvahu-a-napad-10-bodu-pisi-lide-14462847.html

Policie SR řešila kuriózní incident s „patrovým autobusem“: Za odvahu a nápad 10 bodů, píší lidé

Policie SR řešila kuriózní incident s „patrovým autobusem“: Za odvahu a nápad 10 bodů, píší lidé

Slovenská policie musela řešit ve městě Trnava kuriózní situaci. Jak uvedli na sociální síti i s fotkami, příslušníci policie museli zastavit „patrový... 12.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-12T16:46+0200

2021-05-12T16:46+0200

2021-05-12T16:46+0200

slovensko

případ

automobily

facebook

policie

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/935/66/9356633_0:122:1984:1238_1920x0_80_0_0_79582c13abd7b516a649219b4312fc42.jpg

Policie uvedla, že řidiče zastavili na jihovýchodním obchvatu města Trnava a situaci řešili na místě. Podle nich je na tento nebezpečný transport upozornili řidiči.Jak však dále uvádí na Facebooku, kromě špatně umístěného nákladu však policejní hlídka řešila nakonec i samotný Ford Focus, který byl na jízdu technicky nezpůsobilý.Podle policie se řidič dopustil dalšího závažného přestupku v dopravě. Při lustracích zjistili, že podobných přestupků už má v kartě řidiče několik. V správním řízení mu proto kromě pokuty hrozí i odebrání řidičského průkazu a zákaz činnosti.Reakce SlovákůA jak reagovali Slováci? Tento kuriózní incident je soudě podle komentářů pobavil. „Podívejte pane, najednou spadlo auto na střechu, nevím, jak se to stalo,“ reagoval s humorem jistý uživatel.„Proč bych měla vozit náhradní pneumatiku, když můžu rovnou celé auto?“ ptala se uživatelka.Někteří poukázali i na paralelu s Ruskem: „Běžná praxe v Rusku. Na korbě ti převezou i paletu cihel a jiné.“„Konečně člověk, který neřekne: toto se nedá, toto neudělám, toto neodvezu,“ zareagoval jiný uživatel. „Za odvahu a nápad 10 bodů,“ dodal další uživatel.Někteří se pak zajímali přímo o osud odstaveného auta. „Nebýt těchto machrů, nevím, kdy by se ten Peugeot pořešil. Odstavený, pokud se to tak dá říct, tak byl už i dva týdny. Nejprve jen zaparkovaný, později podpálený. Celkem by mě zajímal příběh toho vozidla, jak se tam dostalo, proč ho někdo podpálil atd.“

https://cz.sputniknews.com/20210505/na-stavbe-se-nasla-munice-silnice-mezi-mostem-a-litvinovem-je-uzavrena-policie-evakuuje-okoli-14380154.html

https://cz.sputniknews.com/20210421/slovenska-policie-obvinila-dva-egyptany-souvisi-to-s-nezletilymi-migranty-14216232.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

případ, automobily, facebook, policie, slovensko