Právník Naxera: Finanční požadavky vůči Moskvě nemají nic společného s penězi nebo jurisprudencí

Obce a lidé z okolí vrbětického areálu žádají po státu odškodnění v řádu stovek milionů korun. Chvíli předtím ministryně financí České republiky Alena... 12.05.2021, Sputnik Česká republika

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

rusko

česká republika

V ruském parlamentu finanční nároky Česka označili za absurdní.„Na základě čeho jim máme něco platit? Neproběhlo ani vyšetřování, ani zjištění všech faktů. Nikdo jim platit nebude, je to absurdní,“ oznámil první náměstek mezinárodního výboru Rady federace Vladimir Dzhabarov.Podobně se vyjádřil také předseda výboru Státní dumy pro mezinárodní záležitosti Leonid Sluckij: „Jakékoliv nároky Česka vůči Rusku o zaplacení kompenzace za vymyšlené zapojení tajných služeb RF do výbuchů skladů ve Vrběticích, které jsou v duchu highly likely, jsou absurdní. Nikdo žádné kompenzace platit nebude.“ Podle Sluckého by Praha měla podobné požadavky přeadresovat „washingtonským kurátorům“.Má iniciativa české vlády alespoň nějakou právní perspektivu a jak by mohla vypadat samotná soudní procedura, pokud by proběhla? S touto otázkou se Sputnik obrátil na předsedu Svazu českých právníků JUDr. Norberta Naxeru.Naxer: Otázka ve skutečnosti stejně není ani tak právní jako politická. Myslím, že celé obvinění Ruska z útoku je absurdní a že vláda nemá důkazy o napojení ruských tajných služeb, důkazy které byly zveřejněny, jsou velice slabé a nepřesvědčivé a podle vyjádření prezidenta Zemana, zřejmě ani jiné důkazy neexistují. Soudní řízení, (pokud by se zázrakem začalo!), by mohlo probíhat u mezinárodního soudního dvora v Haagu. Ale jen za předpokladu, že by Rusko souhlasilo s tím, aby Mezinárodní soudní dvůr rozhodoval spor s Českou republikou. Soud může řešit spory mezi státy jen se souhlasem obou států, nedá se předpokládat, že by Rusko souhlasilo a nedá se ani předpokládat, že by Česká republika skutečně chtěla podat žalobu, protože k tomu by vláda musela mít důkazy, které podle všeho nemá. Předpokládám, že Rusko nebude chtít škodu kompenzovat, a nemá k tomu ani žádný důvod. Ale je to příliš vážná věc, finanční nároky vůči Rusku, aby mohly být použity v politické hře. Česká vláda zřejmě počítá s úspěchem ...Stále trvám na tom, že celé je to politická záležitost, jisté politické kruhy chtějí zhoršit vztahy České republiky a Ruska a zadat dostavbu Dukovan firmě Westinghouse, která by jinak, pokud by výběrové řízení nebylo zmanipulováno politicky, neměla šanci vyhrát. Druhý důvod může být vnitropolitický - odvedení problémů od vnitřních problémů České republiky, do kterých nás dostala Babišova vláda svým nekompetentním rozhodováním ve věci epidemie koronaviru. Myslím, že nikdo z vlády ČR nemyslí vážně, že by se podařilo z Ruska dostat nějaké odškodnění, přesto o tom politici budou mluvit, ale jsou to jen řeči pro domácí publikum. Rusko bude ekonomicky poškozeno tím, že nedostane zakázku na dostavbu Dukovan, recipročně budou pravděpodobně poškozeny i české firmy na ruském trhu. Prospěch z této situace mohou mít jen USA a některé západoevropské země. Další vývoj česko-ruských vztahů záleží jen na tom, jak v říjnu dopadnou parlamentní volby v ČR. Pak se vztahy mohou zlepšit, nebo naopak ještě zhoršit.

