Před třemi lety do sebe Foldyna s Uhlířem drcli hlavami. Kazimír piety Hrnčíř s provokací neuspěl

7. května 2018 se Noční vlci zastavili v Průhonicích, než pokračovali na pražské Olšany uctít památku padlým vojákům RA. Počkal si tu na ně aktivista Martin...

Před třemi lety jste se střetl s aktivistou Martinem Uhlířem, tento člověk byl činný v médiích a politice. Nechybělo mnoho a slovní potyčka mohla vyústit v silovou konfrontaci. Popsal byste s odstupem, oč šlo? Foldyna: Pan Uhlíř je členem jedné z protestních skupin; dříve protestoval pravidelně, a sice proti motorkářům Noční vlci. Hrnčíř nesouhlasí s tím, jak se u nás porážka nacismu vysvětluje. Lidé jako on by nejraději, aby se o přínosu Rudé armády nezmiňovalo ani „ň“… Uhlíř v Průhonicích vystupoval velmi spontánně, až hystericky. 2. světovou válku smíchal s děním na Ukrajině. Bylo zřejmé, že se vehementně pokouší vyvolat konflikt. Nicméně jsme si vše vysvětlili ústně. V Lidovkách se Martin Uhlíř vyjádřil tak, že ruští vojáci jsou na Ukrajině zakopáváni (2014 – …) jako „psi“…Jde o to, že když mu člověk odpovídal, skákal do řeči. Média často psala o tom, že jsme se dostali čelo na čelo. Dnes vím, že Hrnčíř tenkrát provokoval i na jiných akcích. Dělal to vlastně prakticky profesionálně. Musím se ptát, zda se jedná „jen“ o aktivistu. Podstatné je, že to jeho odváděla policie. Mě jinak nezajímá, co je tenhle pan provokatér zač. Nezaznamenal jsem jej v poslední době. Pro vaše čtenáře dodám, že Vlci, než jeli na Olšany, dohodli si seřadiště v Průhonicích. Vlci respektují české orgány, nikdy jsme konflikt s policií neměli. Nechováme se hystericky, „hrnčířovština“ je nám cizí. Poněvadž Facebook mi vygeneruje k danému dni vzpomínku na minulé události, na mé stránce se objevilo připomenutí onoho ducnutí čely z Průhonic. Jinak bych si asi na Uhlíře spontánně vůbec nevzpomněl. Zaujalo mě, že Uhlíř argumentoval na DVTV, že mu vadilo, že se má dívat na rudou hvězdu v Praze na Den Evropy. Den Evropy připadá na 9. květen, kdy si v Rusku připomínají Den vítězství nad nacismem. Nikdo nezlehčuje fakt, že komunistický režim u nás postupoval totalitně, zejména v době politických procesů. Komunistické odznaky těch časů evokují jednu z temnějších stran naší historie. Jenže srp a kladivo ve 2. světové válce byl symbolikou Sovětského svazu, který se významně podílel na porážce nacismu. Zdůrazňuji: nacisté a komunisté šli proti sobě, nikdy nestáli na stejné straně. A právě proto jsou rudé hvězdy, srp a kladivo na pomnících padlých vojáků Rudé armády naprosto v pořádku. Vlci si připomínají tuto fázi dějin, nikoli totalitu. Že se to všechno snaží někdo zneužít, viz narušení uctění památky padlých rudoarmějců, … to je součástí novodobé propagandy, která obrací pozornost od událostí konce 2. války k dnešním záležitostem. Současné Rusko nemá ve znaku nic z uvedených symbolů. Jde tudíž o historii. Historii musíme respektovat, ať se to někomu líbí, nebo nelíbí. Místo toho si dnes leckdo plete pojmy s dojmy, co hůře – s nějakými vlastními přáními, jak vykládat minulost. Nekorektní přístup k dějinám vidím zejména posledních třicet let. Někteří naši současníci se pokouší vzbudit dojem, že Sovětský svaz okupoval Evropu a Hitler byl protisovětský bojovník. Jako bychom neměli vědět, že nás tu Hitler chtěl vyhladit. To znamená fyzicky zlikvidovat. Nikoli jednotlivce, ale jako stát a národ. Jak to, že nejvíce mají vadit zrovna Vlci? Copak je v pořádku, že v Pobaltí či na současné Ukrajině se pravidelně odehrávají pochody moderních nacistů? Stačí se podívat na jejich symboly, nášivky. Popletení pojmů mají na svědomí progresivisté, neoliberálně naladěné skupiny… Martin Uhlíř poskytl rozhovor Martinu Veselovskému na DVTV; tvrdil, že není protiruský aktivista, nicméně také řekl, že ti správní Rusové jsou na jeho straně. Pokud ale Noční vlci ctí tradici vítězné Rudé armády, na jaké straně je pak vlastně Uhlíř?Uhlíř je jednoznačně nástrojem novodobých neomarxistických pohledů na společnost. Aktivisté jako on likvidují národní (a biologickou) identitu národa. Pánové Uhlířové nalézají pokračování mezi příslušníky Pirátské strany. Jsou to kulturní revolucionáři, kteří zaplavují Evropu, jsou to propagátoři LGTB a všelijakých bizarních trendů. Jejich působení je v rozporu s tisíciletým základem společnosti, s jejími dávno ustálenými zásadami. Tito kulturní funkcionáři, progresivisté, se stále snaží prosadit své perverze. Neuvěřitelné je to, že se to pokoušejí prosadit zákonnými prostředky. Na jednu stranu věřím, že většina lidí v ČR nemá vymyté mozky, pak ale nechápu, jak to, že jsou piráti určitým způsobem úspěšní. Nadcházející volby na podzim považuji za klíčové.Jakýkoli s nimi nesouhlasící postoj piráti neváhají kriminalizovat. Kladu si otázku, čemu slouží. Zřejmě moderní době, která už jakoby nepotřebuje „živého člověka“. Proto se tu tak útočí na základ rodiny.Nový světový řád (NWO), aby se dokázal prosadit, musí popřít vše ostatní, vše do této doby tradiční… Co to znamená? Původní politické strany musí odejít, tato hrozba konce partaje se vznáší zřetelně jak nad komunisty, tak nad sociálními demokraty. Uhlířové a piráti jsou určitým druhem likvidátorů. Nejstrašnější je, že za moderními zvrácenostmi je kapitál, jehož jedinou snahou je znásobit majetek, že tam není žádná jiná myšlenka. Vidíte, kam touha peněz může vést.Ještě smutnější je, že nový světový pořádek se realizuje přes regulérní orgány EU. EU, zcela proti mým očekáváním, de facto posvětila všechny možné deviace. Samozřejmě každý má právo si určit svou identitu. Jenže co dělá EU? Konstruuje zvrácenou identitu a snaží se člověka přesvědčit, že to tak sám chce, že to je normální. A tento proces pokračuje, vůbec se nezastavuje, konec absurdnostem nevidět…Aktivista Uhlíř v dubnu 2018 umísťoval samolepky před ruským velvyslanectvím v Praze. Protestoval proti účasti jednotek RF v obraně Sýrie proti Islámskému státu*. Dále tvrdil, že ruský prezident by měl stát před válečným tribunálem v Haagu. Při jiné příležitosti ničil ruskou vlajku… Uhlíř vlastně popírá sám sebe.Věnovat se osobě Uhlíře je vlastně dost kontraproduktivní. Otázkou je, proč Západ ničí sám sebe a najímá si na to pány Uhlíře… Západ byl kdysi symbolem zdravého konzervativismu, ten se však ze západního světa dnes vytrácí. Tradice a normalita se přestěhovaly na Východ: Rusko je dnes normálním kapitalistickým státem, který ale převzal původně západní konzervativní hodnoty, jde-li o povahu člověka. Zatuchlý komunismus se k nám dosti nečekaně, ba paradoxně vrátil ze Západu. Alespoň já to tak vidím.Jde-li o mne, necítím nebezpečí ze strany Moskvy, spíše se bojím nesmyslů, které prosazuje Evropská komise…. V době, kdy v ČR řešíme schodek půl bilionu a koronu, se zkrátka odmítám bavit v parlamentu o všelijakých protekcionistických vyhláškách pro minoritní skupinu obyvatel, jež se rozhodla válcovat většinu.Ještě jednou: Ve 2. světové válce se střetl komunismus s nacismem. Západ si musí připustit, že nacismus válcoval jeho samotného – západní země jakbysmet. Vážit si role SSSR v porážce nacismu přece ještě neznamená, že fandíme (totalitnímu) komunismu…Uhlíř vám prorokoval konec v politice a i to, že Noční vlci víc do Prahy nepřijedou. Upřesním: Vlkům se v dalších letech bránilo v pokládání věnců, například v Lidicích v roce 2019. Letos Vlci z Ruska na Olšany nepřijeli… Svedlo se to na covid. Je to začátek konce tradice? Ruská stanice Dožď v reakci na letošní přehlídku ke Dni vítězství v Moskvě tvrdí, že Vladimír Putin zůstal bez spojenců. Že je to přehlídka osamění…Tvrdí to moderní ideologové, jimž jde o rozkolísání všeho normálního, už jsme to vlastně probrali. Jde jim o marginalizaci 2. světové války. Pokud si s tím vaši čtenáři neví rady, ať si položí otázku: Který režim zabil nejvíce Čechů a Slováků? Jednoznačně mi z toho vychází nacismus. Věřím, že tito škarohlídi jednou budou těmi, kdo se bude cítit sám…Je mi líto obětí stalinismu a komunistického režimu. Je však třeba pečlivě oddělovat historické události a nemíchat všechno na jednu hromadu. Jsme svědky sofistikované kriminalizace československé minulosti.Není současná politika tak absurdní, protože se do sběru a zpracování některých dat nasadila umělá inteligence? Možná, že politika působí tak absurdně, protože ji přestal z části řídit člověk. Je to příliš velké sci-fi, či již realita? Věřím, že to stále není tak strašné. Ale proskribující filtry na FB, všechny ty síťové zákazy, zde to opravdu vypadá tak, že to musí filtrovat roboti.Všechno je to o pokroku. Bylo období páry. Byl tu feudalismus. Teď žijeme určitě v tranzitním období nových technologií. Myšlení se inovuje. Pokud bychom se zřekli tradičních hodnot, pak jaký smysl dává ještě člověk? Co by bylo vůbec smyslem života? Tohle je nebezpečný rozměr. Evropa dala světu mnoho. I USA stojí na projekci vlivu Evropy. Jestliže se toto zneguje, čeká nás jakýsi post cyberpunkový svět. Položme si otázku, komu by se měl tak asi líbit?Filmová kultura staví na vraždách, apokalypsách a ztrátách identity. Nic pěkného se nevytváří, co by člověku pohladilo duši. Žijeme v propagandě strachu a obav z budoucnosti. Lidi jsou už vystrašeni ažaž. Filmy první republiky se dnes jeví jak z jiného světa. Jsem člověk z praxe, který má selský rozum. Proto tuším, že averze vůči Rusku a jeho hodnotám má hlubší základ. Snad jsme jej aspoň trochu v tomto rozhovoru vysvětlili.Díky za rozhovor.*teroristická organizace zakázaná v Rusku

