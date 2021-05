https://cz.sputniknews.com/20210512/proc-se-mluvi-o-neduvere-vlade-babis-a-hamacek-prece-zvladli-pandemii-a-bezpecnostni-operaci--14463059.html

Proč se mluví o nedůvěře vládě? Babiš a Hamáček přece zvládli pandemii a bezpečnostní operaci

Proč se mluví o nedůvěře vládě? Babiš a Hamáček přece zvládli pandemii a bezpečnostní operaci

Server Novinky píše o tom, že Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) jeho vláda zvládá epidemii koronaviru, přestože kvůli ní přišlo o život téměř 30 000 lidí. 12.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-12T17:14+0200

2021-05-12T17:14+0200

2021-05-12T17:14+0200

nedůvěra vlády

andrej babiš

jan hamáček

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/12/12534290_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_de08f85eeb13a67b04e621e8b2ffb8f1.jpg

Předseda vlády nechápe, proč by v současné době Sněmovna měla hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě.„O vyvolání hlasování o nedůvěře se mluví stále. Nechápu, proč by mělo být vyvoláno, když máme pět měsíců do voleb, vláda zvládá očkování a pandemii, postupně rozvolňujeme a vrací se to do normálu,” prohlásil předseda vlády při položení základního kamene nových pavilonů IKEM.Média však připomínají, že Česká republika dlouhé týdny vévodila žebříčkům s počty úmrtí a v přepočtu obětí na počet obyvatel patří k nejpostiženějším zemím.Připomíná se, že š loni koncem letních prázdnin odmítl návrh ministerstva zdravotnictví ohledně nošení roušek, aby k ještě tvrdšímu opatření přistoupila vláda jen pár dnů poté.Od té doby ochrana dýchacích cest je soustavně povinná ve vnitřních prostorách.Vládě je vyčítáno rovněž i to, že čeští školáci a studenti se mohli normálně učit jen minimum času během školního roku, ačkoli vláda soustavně tvrdila, že návrat do škol je pro ni prioritou.Neměli to lehké i podnikatelé ve službách, kteří řadu měsíců museli až na výjimky uzavřít své provozovny a byli odkázáni na vládní podpůrné programy. Ty mají za následek rekordní schodek rozpočtu.Hamáček je přesvědčen úspěchy vládyJak již bylo informováno, hlasování o vyslovení nedůvěry vládě by se mělo konat na začátku června. Podpisy, aby se patřičné jednání konalo, dají dohromady opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN).Vicepremiér a předseda vládní ČSSD Jan Hamáček spatřil souvislost mezi rozhodnutím opozičních koalic a diplomatickým skandálem s Ruskou federací.Krok koalic okomentoval předseda KSČM Vojtěch Filip.„Je to jejich právo, pokud mají 50 podpisů, tak schůze s tímto bodem bude svolána,” poznamenal šéf komunistů, kteří menšinovou vládu drží u moci.Podle Filipa hlasování posoudí výkonný výbor KSČM.Původně koalice Spolu usilovala o to, aby premiér požádal o vyslovení důvěry. Babiš výzvě nevyhověl, a tak opozice začal sbírat podpisy pro hlasování o nedůvěře.V dubnu Babiš své postupy argumentoval tím, že by hrozila destabilizace situace v ČR v době, kdy je nutné se soustředit na očkování, sestavení rozpočtu a evropské programy obnovy.

https://cz.sputniknews.com/20210428/neduvera-vlade-neni-v-zajmu-cr-tvrdi-bartos-se-zemanem-jedna-o-rozpusteni-snemovny-14307949.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nedůvěra vlády, andrej babiš, jan hamáček