Rusko vyhošťuje tiskovou tajemnici velvyslanectví USA

Tisková mluvčí Velvyslanectví USA v Rusku Rebecca Ross se ocitla mezi deseti americkými diplomaty, které Moskva vyhostila. Rusko tak zareagovalo na stejná... 12.05.2021, Sputnik Česká republika

Zdroj na ruském ministerstvu zahraničí při komentáři této publikace pro Sputnik řekl, že „se USA chovají divně“. Podle něj do Spojených států nepouštějí tiskového mluvčího ruského velvyslanectví a diplomatická mise musí pracovat bez něho.Americká tisková mluvčí Ross Sputniku potvrdila, že je mezi deseti americkými diplomaty, které Moskvy vyhostila. „Ano, jsem na seznamu,“ uvedla Ross.USA 15. dubna zavedly nové sankce proti Rusku, které platí pro 32 fyzických osob a sdružení. Američanům bylo také zakázáno kupovat ruské státní dluhopisy při počátečním umístění. Washington kromě toho prohlásil, že vyhošťuje deset pracovníků ruské diplomatické mise.Moskva vyhlásila odvetná opatření, která zahrnují zrcadlové vyhoštění diplomatů, zákaz vjezdu do RF několika úředníkům a také návrh velvyslanci Johnu Sullivanovi, aby odcestoval do Washingtonu na konzultace. Suliivan následně do USA odcestoval.Na Ministerstvo zahraničí RF byl předvolán chargé d’affaires USA v Rusku Bart Gorman. Byla mu doručena nóta o vyhlášení deseti pracovníků amerického velvyslanectví za nežádoucí osoby, které mají odcestovat do konce dne 21. května.Ross nebude první vyhoštěnou tiskovou mluvčí Velvyslanectví USA. V březnu roku 2018 v souvislosti s incidentem v Salisbury, kde byli podle tvrzení britských úřadů otráveni bývalý důstojník GRU Sergej Skripal a jeho dcera Julie, vyhostily USA 60 ruských diplomatů a zavřely Konzulát RF v Seattlu. Rusko na to zareagovalo zrcadlově, mezi vyhoštěnými Američany byla také tisková mluvčí velvyslanectví Maria Olson.

