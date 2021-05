https://cz.sputniknews.com/20210512/slovensko-je-v-teto-tezke-chvili-myslenkami-s-ruskym-lidem-caputova-kondolovala-putinovi-14454748.html

„Slovensko je v této těžké chvíli myšlenkami s ruským lidem.“ Čaputová kondolovala Putinovi

„Slovensko je v této těžké chvíli myšlenkami s ruským lidem.“ Čaputová kondolovala Putinovi

Prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová napsala soustrastný telegram prezidentu Ruské federace Vladimiru Putinovi v souvislosti se střelbou ve škole... 12.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-12T10:12+0200

2021-05-12T10:12+0200

2021-05-12T10:12+0200

svět

zuzana čaputová

kazaň

soustrast

střelba

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1084/52/10845239_0:0:1925:1083_1920x0_80_0_0_4f1e4dcc59cc3c494d18d69eef202c00.jpg

„Vážený pane prezidente, se zármutkem jsem přijala zprávu o neštěstí, které se odehrálo na jedné ze škol ve městě Kazaň. Jménem občanů Slovenské republiky, jakož i jménem svým, vyjadřuji rodičům a příbuzným obětí soustrast a zraněným přeji co nejrychlejší uzdravení. Ztráta mladých a nevinných životů je tragédie, která otřese celým národem. Slovensko je proto v této těžké chvíli myšlenkami s ruským lidem,“ stojí v textu kondolence slovenské prezidentky. V úterý 11. května bylo při střelbě v gymnáziu č. 175 v Kazani zabito sedm dětí, učitelka a zaměstnankyně, dalších 21 lidí bylo zraněno. Prezident Tatarstánu Rustam Minnichanov uvedl, že střílel 19letý chlapec a zbraň měl oficiálně zaregistrovanou. Vyšetřovací výbor zahájil trestní řízení.Ruský prezident Vladimir Putin vyjádřil soustrast rodinám a příbuzným zabitých při střelbě v kazaňské škole. Oznámil to tiskový mluvčí ruského lídra Dmitrij Peskov.„Byly mu hlášeny podrobnosti incidentu. Prezident také telefonicky hovořil s premiérem Mišustinem, vicepremiérkou Golikovovou a mluvil také se šéfem ministerstva pro mimořádné situace Ziničevem,“ uvedl Peskov.Peskov doplnil, že letadlo ministerstva pro mimořádné situace s lékaři a psychology na palubě odletělo do Kazaně, aby odborníci poskytli pomoc zraněným.Putin instruoval ministra zdravotnictví Michaila Muraška a ministra školství Sergeje Kravcova, aby také odletěli do Kazaně.„Samozřejmě to bude důvod pro analýzu toho, jak účinná jsou dříve přijatá opatření a nakolik je nutné přijmout nová komplexní opatření,“ uvedl Peskov v odpovědi na otázku, zda Kreml vidí v komplexních opatřeních smysl a je-li nutná revize bezpečnostních opatření ve školách po situaci v Kazani.

https://cz.sputniknews.com/20210511/generalni-tajemnik-osn-projevil-soustrast-v-souvislosti-s-tragedii-v-kazani-14452567.html

Michal Kudlak Tak to je prezidentka smekám... Škoda, že to samé neudělal Putin u zavrazdenych ve vrbeticich po teroristickem útoku GRU, jeho dvouch osobních teroristéch, které vyznamenal 11

Červenáček Červenáček: jen klišé, aby nevypadala jako hyena. Nemluví upřímně. Rusku přeje to nejhorší. 🥀🌹 🍒🌹🥀🌹🏅🏅 10

7

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zuzana čaputová, kazaň, soustrast, střelba, vladimir putin