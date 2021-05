https://cz.sputniknews.com/20210512/slovensko-referendum-jde-na-ustavni-soud-misto-prezidentky-o-tom-informovala-vicepremierka-14462669.html

Slovensko: Referendum jde na Ústavní soud. Místo prezidentky o tom informovala vicepremiérka

Slovensko: Referendum jde na Ústavní soud. Místo prezidentky o tom informovala vicepremiérka

Ústavnost konání referenda o zkrácení volebního období prozkoumá na Slovensku Ústavní soud. Oznámila to vicepremiérka slovenské vlády a ministryně... 12.05.2021, Sputnik Česká republika

Lídryně hnutí Za lidi Veronika Remišová předběhla prezidentku a necelé dvě hodiny před tím, než své rozhodnutí plánovala oznámit slovenská prezidentka, informovala, že referendum poputuje na Ústavní soud.Prezidentka přitom jen půl hodiny před tím zveřejnila termín tiskové konference, kde měla oznámit další postup ohledně petice za vyhlášení referenda, které požaduje zkrácení volebního období.Připomeňme, že do Prezidentského paláce bylo přivezeno 3. května více než 84 136 petičních archů s 585 816 podpisy. Na vyhlášení referenda přitom stačí petice s 350 tisíci podpisy.Petiční výbor zveřejnil podpisové archy v rámci referendové iniciativy na začátku února. Petici iniciovala politická hnutí opoziční Směr-SD, mimoparlamentní Hlas-SD, a také SNS. Hnutí uvádějí, že by se mělo jednat o apolitické občanské referendum. Iniciativu podpořila také Konfederace odborových svazů SR.Cílem referenda je zeptat se občanů, zda souhlasí s tím, aby bylo zkráceno osmé volební období Národní rady Slovenské republiky a aby se parlamentní volby konaly do 180 dní ode dne vyhlášení výsledků referenda.Pro platnost referenda je nezbytná účast alespoň 50 procent oprávněných voličů.V historii Slovenska se konalo referendum již osmkrát. Více než 50 procent voličů se účastnilo pouze jednou. V roce 2003 více než 52 procent Slováků podpořilo vstup Slovenska do Evropské unie.

