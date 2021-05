https://cz.sputniknews.com/20210512/slovensky-ministr-skolstvi-oznamil-ze-v-pondeli-se-vrati-do-skol-vsichni-zaci-14459810.html

Slovenský ministr školství oznámil, že v pondělí se vrátí do škol všichni žáci

Od pondělí 17. května se na Slovensku vrátí všichni žáci na úrovni regionálního školství. Uvedl to ve středu po jednání vlády ministr školství SR Branislav... 12.05.2021

Minulý pátek na tiskové konferenci ministr školství SR Branislav Gröhling avizoval, že přinese zásadní rozhodnutí, aby se všichni žáci mohli opět setkat ve školách.Dnes po jednání vlády uvedl ministr, že se návrat do školy bude týkat regionálního školství, tudíž žáků v mateřských, základních a středních školách. Co se vysokých škol týče, ty se budou otevírat podle školního covid automatu.Kromě toho budou moci být otevřeny podle ministra školství i základní umělecké školy či centra volného času a školní kluby dětí. „Jsem rád, že toto podpořila celá vláda. Tím, že školství mělo prioritu a vždy se přepínalo spíše do jednotlivých segmentů, tak nyní jdeme také na výjimku. Školství je priorita pro tuto vládu,“ řekl šéf resortu školství.Podle regionálního semaforu budou fungovat vysoké školy. „Příští týden na základě podmínek, které budeme zveřejňovat ještě dnes, respektive zítra, budou stanoveny věci, jak jsou stanovené skupiny, způsob vstupu do budov a ostatní náležitosti,“ přiblížil ministr školství. Pro vysoké školy bude připraven manuál.Intervenční testování má podle Gröhlinga fungovat ve dvou fázích. „Jedna fáze je na úrovni školy, respektive třídy. Druhá fáze je, kdyby se náhodou přepínaly okresy, že se situace v několika týdnech do konce školního roku natolik zhorší, že budeme muset přistoupit i k radikálnějším krokům,“ řekl. Jak dodal, tento druh testování na školách je připraven.Gröhling uvedl, že vzdělávací systém se otevírá na základě rozhodnutí ministra školství. Poznamenal, že od září počítá s tím, že se bude fungovat na základě školního semaforu. Jak dodal, případů, kdy rodiče nechtějí posílat děti do škol, se vyskytuje minimálně.Školy v ČRCo se týče situace se školami v České republice, pak od 17. května přejde celý první stupeň základních škol na výuku bez rotací. Druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií se bude tato situace týkat v šesti krajích a Praze. Pakliže bude vývoj epidemie příznivý, pak od 24. května skončí rotační výuka na druhém stupni v celé zemi. V tento den začne pak i teoretická výuka na středních školách bez střídání. Škol v přírodě se mohou žáci účastnit od 31. května. Covid-19 na SlovenskuNa Slovensku za uplynulý den přibylo 404 pozitivně testovaných lidí formou RT-PCR testů a 302 pozitivně testovaných antigenními testy. Je to 5,96 % z 6 776 ukončených RT-PCR vyšetření a 0,50 % z 60 948 antigenních testů.Celkový počet očkovaných osob první dávkou vakcíny je 1 289 139, za předchozí den přibylo 13 804 očkovaných. Druhou dávku vakcíny již dostalo 607 810 lidí, uplynulý den se naočkovalo 5 336 lidí.Celkový počet ukončených laboratorních PCR testů dosud je 2 740 888, přičemž takto bylo pozitivně testovaných 386 540 osob. Celkový počet provedených antigenních testů dosud je 33 722 142, z čehož bylo pozitivně testovaných 380 695 osob.V nemocnicích je hospitalizováno 1 022 pacientů, z nich potvrzené onemocnění má 917 lidí. Na JIP je 110 pacientů, podporu umělé plicní ventilace potřebuje 132 osob. Počet potvrzených obětí na plicní formu covidu-19 vzrostl o 19 osob. Celkový počet neaktivních případů je 683 284. Jde o osoby, které prodělaly onemocnění covid-19 ať už s klinickým obrazem nebo bezpříznakově a od zjištění pozitivního testu uplynuly 2 až 4 týdny u ambulantně léčených pacientů a 6 týdnů u hospitalizovaných pacientů.

