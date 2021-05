„Štěstí v přímém přenose.“ Dara Rolins svou novou fotkou s dcerkou rozněžnila fanoušky

„Moje láska má dnes 13 let. Život po jejím boku je to nejlepší, co mě mohlo potkat. Jen díky ní mám za jakýchkoliv okolností důvod být šťastná. Jsem vedle ní silnější, moudřejší, lepší. Je můj vesmír a přesně tak nekonečně ji i miluju. Všechno nejlepší, Loli,“ napsala dojemně zpěvačka ke snímku.