https://cz.sputniknews.com/20210512/syrska-armada-s-podporou-letectva-ruska-zlikvidovala-vice-nez-300-teroristu-14456097.html

Syrská armáda s podporou Letectva Ruska zlikvidovala více než 300 teroristů

Syrská armáda s podporou Letectva Ruska zlikvidovala více než 300 teroristů

Syrská vládní vojska za podpory Letectva Ruska od 23. dubna zlikvidovala 338 teroristů, oznámil mluvčí ruského vojenského seskupení v Syrské arabské republice. 12.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-12T11:00+0200

2021-05-12T11:00+0200

2021-05-12T11:00+0200

svět

sýrie

rusko

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/14456061_0:88:3085:1823_1920x0_80_0_0_10afc71d6c5444c1d7ad635407802516.jpg

Kromě toho bylo nalezeno 26 skrýší teroristů, přes 21,5 tuny munice a také sedm tun materiálních prostředků a jiného majetku teroristů. Ženijní vojska prověřila 2 530 kilometrů silnic a 865 budov a také odminovala tři pozemky.Vojenský představitel podotkl, že „díky dobré organizaci společných výzvědných a pátracích operací byly teroristickým útvarům způsobeny značné ztráty na lidech a technice, bylo zabráněno teroristickým útokům proti vojákům a civilním obyvatelům Syrské arabské republiky“. Ruští vojáci jsou v Sýrii od září roku 2015 na žádost Damašku a účastní se boje proti teroristům, kteří obsadili větší část území. Do konce roku 2017 syrští vojáci a ruské letectvo skoro zcela zničili Islámský stát*.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku.

https://cz.sputniknews.com/20210425/iran-slibil-odvetu-za-utoky-izraele-na-syrii-14266130.html

mcmillan

Příčina dutohlavosti zdejšího exota tkví zejména v neutuchajícím opakování naučené mantry o hrdinných skutcích židoameričanů. Asi by nejraději navlékl svůj hejkalský outfit a přidal se do křížového tažení proti komukoliv. Problémem je, že se jeho sexuální orientace nedá zařadit do stávajících 68. pohlaví a nebude tedy přijat ani ryze LGBT vojenskou složkou. 😊

5