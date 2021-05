https://cz.sputniknews.com/20210512/takovou-reakci-evropy-nikdo-necekal-foldyna-kritizoval-eu-za-vysmech-cesku-14455401.html

„Takovou reakci Evropy nikdo nečekal.“ Foldyna kritizoval EU za výsměch Česku

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna v rozhovoru kritizoval šéfa diplomacie Evropské unie Josepha Borrella za jeho postoj vůči Rusku a nevůli k solidaritě s Českou... 12.05.2021, Sputnik Česká republika

„Včera jsem sledoval, jak se ke kauze Vrbětice hrdinně postavila Evropa. Je to naprostý výsměch. Tečka od Evropy k nám. My se s tím budeme muset nějak potýkat, ale Evropa říká, že chce mít dobré vztahy s Ruskem,“ uvedl poslanec při rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým na televizi XTV.Řeč se rozhovoru točila i okolo předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Ten v minulosti uvedl, že jeho plánovaná cesta do Moskvy byla zastíracím manévrem v kauze vyhošťování ruských diplomatů z velvyslanectví v Česku kvůli Vrběticím. Hamáček nyní čelí nepodloženému nařčení ze strany novináře Janka Kroupy. Ten tvrdí, že Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit „ututlání“ Vrbětic za milion vakcín Sputnik V a příslib, že se plánované setkání mezi Joe Bidenem a Vladimirem Putinem odehraje v Praze.„Co se týká plánované cesty do Moskvy Jana Hamáčka, veřejnost musí být totálně zmatená z toho, co je a co není pravda. Asi jsem naivní, ale snažím se vždy věřit lidem, které dobře znám, a já Honzu Hamáčka dobře znám. Tak jsem se mu snažil věřit, ale celá řada svědectví je tak rozporuplná, že tady už člověk nemá čemu věřit,“ uvedl Foldyna u Xavera.V souvislosti s kauzou okolo explozí muničních skladů ve Vrběticích poslanec SPD poukázal na chování některých poslanců. Na paškál si vzal Piráty. Ti prý pouze přilévají olej do ohně. „Když se podívám na prohlášení piráta Lipavského, toho podivného člověka, to je typický hrdina, má jistě velké diplomatické zkušenosti. Tahle garnitura lidí, jestli půjde dělat politiku České republiky, tak Bůh s námi,“ myslí si politik.Osvobození Česka Jaroslav Foldyna se i letos účastnil pocty památky padlých příslušníků Rudé armády, kteří zemřeli při osvobozování Československa od německých nacistů. V projevu na Olšanských hřbitovech mimo jiné připomněl, že kdyby Sovětský svaz Němce nevyhnal, tak by se Čechoslováci stali obětí „konečného řešení“.„Kdyby Rudá armáda neosvobodila Břeclav a nezachránila mé rodiče, tak bych tu už nebyl,“ prohlásil a obratem dodal: „Německo chtělo se Slováky a Čechy udělat konečné řešení, tedy zlikvidovat je. Byli jsme postupně vyhubováni.“„Pravda o druhé světové válce, kdo byl agresorem, kdo byl vítězem a kdo nesl největší břímě, je úplně vygumovaná. Ale 140 tisíc vojáků Rudé armády, kteří nás osvobodili, leží v této naší zemi. A dělat, že to není pravda, protože se vedou spory s Moskvou, to je nepřípustné,“ myslí si Jaroslav Foldyna.Došla také řada na téma vyhrožování francouzských generálů nejvyšším politickým představitelům v zemi tím, že zasáhnout, pokud se nepodaří „zatočit“ s islamismem. Podle názoru poslance se blíží čas, kdy lidé budou muset začít hájit tradiční hodnoty.„Procházejí genderisti a multikulturalisti. Globalisti a neomarxisti nám tu vnucují a linkují nový světový řád. A my ustupujeme příchodu nových kultur z arabského světa. Je to svinstvo,“ uvedl Jaroslav Foldyna a vyzval, abychom těmto tendencím „neustupovali“.

