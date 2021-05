https://cz.sputniknews.com/20210512/v-kazdem-zarizeni-s-pristupem-k-wi-fi-byla-nalezena-kriticka-chyba-mini-expert-14464056.html

V každém zařízení s přístupem k Wi-Fi byla nalezena kritická chyba, míní expert

V bezdrátové technologii Wi-Fi byla objevena řada slabých míst, kvůli kterým je zařízení náchylné k útokům hackerů. K tomuto závěru dospěl belgický odborník na... 12.05.2021, Sputnik Česká republika

Toto slabé místo, nazývané Frag Attacks, umožňuje shromažďovat data o majitelích zařízení v dosahu bezdrátové sítě a spouštět škodlivý kód na jejich zařízeních. Během experimentů Vanhoef zjistil, že dva ze čtyř testovaných domácích routerů byly tomuto problému vystaveny. Problém byl nalezen například na několika chytrých telefonech.Jak zdůrazňuje muž, většina problémů Wi-Fi nebyla vyřešena od roku 1997, kdy byla zavedena. Byly způsobeny chybami programátorů a vývojářů hardwaru. Použít Frag Attacks bude pro útočníky nelehké, ale provést úspěšný útok na konkrétní zařízení se hackerovi s velkými prostředky může podařit.Společnost WiFi Alliance, která dohlíží na normy, uvedla, že pracuje na vyřešení problému, a zdůraznila, že neexistují žádné důkazy o tom, že by tyto chyby byly zneužívány proti uživatelům bezdrátové sítě.Aplikace, které kradou data z vašich smartphonůDříve zástupce technického ředitele pro obchodní rozvoj skupiny Angara Ruslan Kosarim uvedl, že některé aplikace v chytrých telefonech přijímají aktualizace uživatelských dat na pozadí a používají je ke zpeněžení. Vývojáři tak o uživatelích někdy získávají mnohem více dat, než jim bylo dovoleno, a to kromě narušení soukromí „žere“ provoz dat. Podle jeho slov zejména hry a fitness aplikace předávají vývojářům „mnohem více informací, než si vůbec dovedeme představit“.Škodlivé aplikace se přitom mohou „dostat“ do smartphonu samy, zvláště pokud stahujete data ze zakázaných nebo neověřených zdrojů.Aby aplikace přestala krást data, musíte pochopit, co jste jí sami povolili a co dělá zcela nelegálně. Pak byste měli odmítnout instalaci programů z pochybných zdrojů a zakoupit si antivirový program. A nakonec, stojí za to vyrovnat se s únikem některých provozních a osobních údajů, protože i to dělají oficiální aplikace, uzavřel věc Kosarim.

chytrý telefon, internet, wi-fi, aplikace