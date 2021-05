Vědci dokázali datovat pikantní geoglyf Obr z Cerne Abbas. Trvalo to desítky let

https://cz.sputniknews.com/20210512/vedci-dokazali-datovat-pikantni-geoglyf-obr-z-cerne-abbas-trvalo-to-desitky-let-14460643.html

Geoglyf Obr z Cerne Abbas v Anglii byl považován za prehistorický, keltský, římský a dokonce za parodii na Olivera Cromwella, který žil v 17. století. A nyní... 12.05.2021, Sputnik Česká republika

Tento objev dal vzniknout mnohem více tajemstvím než odpovědím na staré otázky.Po 12 měsících high-tech analýzy usazenin odborníci připustili, že byli výsledky skutečně zmateni. Jak se ukázalo, záhadný gigant sahá až do 10. století.Studie zahrnovala zkoumání vzorků, které ukazují, kdy byla jednotlivá zrna písku v sedimentech různých hloubek naposledy vystavena slunečnímu záření. Materiál z nejhlubší vrstvy předpokládá časové období od 700 do 1100 našeho letopočtu.Archeologové poznamenávají, že právě uprostřed tohoto rozsahu dat, v roce 978, bylo nedaleko geoglyfů založeno Serneovo opatství, které chtělo popřít místní obyvatele od uctívání raného anglosaského boha jménem Heil nebo Heilith. To vede vědce k přesvědčení, že geoglyf může představovat boha Heilith.Této teorii však odporuje skutečnost, že v záznamech opatství není o tomto obrovi žádná zmínka. Je zajímavé, že v dokumentech 16. - 17. století o něm také není žádná zmínka. Vědci poznamenávají, že geoglyf byl pravděpodobně po svém vzniku zapomenut, takže byl porostlý trávou.Bohužel navzdory skutečnosti, že nový výzkum vnesl světlo na období vzniku velikána, stále zůstává záhadou, kdo jej vytvořil a proč.Britská železná dobaV únoru bylo informováno o tom, že britští archeologové nečekaně objevili mnoho překvapivých podrobností o době železné. To, co bylo objeveno ve Wittenham Clumps v oblasti lesních kopců spravované okresem South Oxfordshire, všechny velice překvapilo.Archeologové kupodivu včas zabránili dávno chystaným novým sídlištním stavbám, protože během výkopu se jim podařilo nalézt velké osídlení obývané přibližně před 3 000 lety. Doposud nebylo možné si představit, že lidé v té době mohli obývat tak velké území.Archeologové tam například našli mnoho typických pro britskou železnou dobu domů s kruhovými strukturami o průměru 10 metrů. Podobné stavby jsou postavené ze dřeva a jejich hlavní zvláštností je střecha spletená z větví do podivného tvaru pyramidy. Konstrukce takového domu nalezené při vykopávkách pocházejí z období mezi lety 400 př. n. l. a 100 př. n. l.Nejvýznamnějším archeologickým objevem je však pravděpodobně to, že kromě vesnice z doby železné na tomtéž místě ležela také římská vesnice, která ale pochází z období od třetího do čtvrtého století našeho letopočtu.Tyto nálezy jsou o to překvapivější, že analýza, kterou archeologové ze společnosti Earth Trust a DigVentures provedli před vykopávkami pomocí speciálního pozemního skenovacího zařízení, nepřinesly žádné spolehlivé výsledky o tom, že pod zemí je ukryto tak obrovské množství dobových artefaktů. Archeologové, kteří vykopávky prováděli, tak byly nesmírně šťastní, když se jim konečně podařilo objevit spoustu nových předmětů na místě, kde to moc nečekali.

