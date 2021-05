https://cz.sputniknews.com/20210512/vejce-jste-celou-dobu-skladovali-spatne-tvrdi-farmar-14450703.html

Vejce jste celou dobu skladovali špatně, tvrdí farmář

Otázka, zda dávat vejce do ledničky nebo ne, ve světě panuje již roky (mimochodem odpověď je technicky ano). Ale věděli jste, že existuje zvláštní způsob... 12.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle skutečného farmáře Noaha Younga, který se svou rodinou vlastní a provozuje farmu Shiloh v Nebrasce, bychom vejce měli ukládat špičatou stranou dolů.Ve videu na TikToku Noah vysvětlil, že navzdory tomu, že je skladujeme jejich tukovým dnem dolů tak dlouho, jak si pamatujeme, bude to mít vliv na to, jak dlouho vejce zůstanou čerstvá.Ve videu s jedním ze svých kuřecích přátel Noah vysvětluje: „Nejprve je třeba uvést, že každé vejce má špičatou a tupou stranu, tato tupá strana má ve skutečnosti něco, čemu se říká vzduchová buňka. Tato vzduchová buňka ve skutečnosti působí jako nárazník, který udržuje bakterie, jako je Salmonela, daleko od žloutku,“ uvádí.Skutečnost, že supermarkety prodávají vejce ve svých krabicích s tučným dnem dolů, to trochu mate. Ale možná to dělají, aby se vejce mnohem snadněji přenášela - je menší šance, že by mohla spadnout?Několik dalších faktů o skladování vajecNeuchovávejte kuřecí vejce na dveřích chladničky, protože neustálý pohyb a proudy teplého vzduchu výrazně sníží jejich trvanlivost.Nejlepším místem pro uložení vajec v ledničce je přihrádka na ovoce a zeleninu. Ale neskládejte na sebe moc řad, vejce by mohla prasknout.Pokud jsou vejce zakoupena v obchodě, neuchovávejte je v chladničce déle než měsíc. Čerstvá domácí vejce mohou být skladována asi tři měsíce.Vařená vejce natvrdo můžete v ledničce skladovat maximálně 15 dnů. Pokud však byla skořápka poškozena během vaření, v lednici vám vydrží jen 4-5 dnů.

