Vozítko Perseverance začalo zkoumat kráter Jezero na Marsu. Proč je to důležité pro vědu?

Nejnovější zařízení NASA je připraveno prozkoumat starý kráter, ve kterém se kdysi nacházelo jezero.

Vozítko ale také zaměřovalo své vědecké nástroje ke zkoumání kamenů, které se nacházejí na dnu kráteru Jezero. Poznatky, které budou získány během mise, můžou vědcům pomoci vytvořit časovou osu, kdy došlo ke vzniku jezera, kdy vyschlo a kdy se v kráteru začali tvořit usazeniny. Vytvořit tuto časovou osu by vědci měli díky datování vzorků horniny, které by také mohly obsahovat stopy mikrobů.Kamera Watson, která se nachází na konci robotického ramene vozítka, pořídila podrobné snímky hornin. Vozítko je však vybaveno i dalšími kamerami s možností přiblížení objektů Mastcam-Z, které se nachází na „hlavě“ vozítka. Jde o systém kamer, který dokáže pořídit, přiblížit a zaostřit 3D panoramatické a barevné snímky i videa vysokou rychlostí, takže vozítko dokáže zkoumat i velmi vzdálené objekty.Laserové zařízení SuperCam je zase schopné určit chemické složení hornin. Všechny tyto nástroje umožňují vědcům podrobněji zkoumat kráter Jezero a dostat se i do oblastí, které by chtěli prostudovat podrobněji. Jednou z nejdůležitějších otázek, na které by vědci chtěli dostat odpověď, je, zda jsou tyto horniny sedimentární, nebo se jedná o vyvřeliny vytvořené vulkanickou činností. Každý typ horniny totiž vypráví jiný příběh. Kupříkladu některé sedimentární horniny, které vznikly za přítomnosti vody z hornin a minerálních fragmentů, jako je písek, bahno a jíl, jsou vhodnější pro uchování biosignatur nebo známek života, který tam kdysi byl. Vyvřeliny zase jsou vhodnější pro přesné vymezení času, jak se oblast formovala. Nehledě na to, že vozítko není vybaveno kladivem na skály, má jiné nástroje, aby mohlo nahlédnout dovnitř. Když vědci najdou obzvláště zajímavé místo, prostě natáhnout rameno vozítka a za pomoci brusky můžou poodhalit vnitřní strukturu a složení horniny. Poté tým začne shromažďovat materiál na podrobnější chemickou a mineralogickou analýzu při pomocí nástrojů PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry) a SHERLOC (Scanning for Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals).Čím více informací tým nahromadí, tím lepší vzorky můžou odebírat. Ty nejlepší z nich budou pečlivě uskladněny pro případ návratu na Zemi. Cíl miseVozítko přistálo v kráteru Jezero, kde před 3,5 miliardami let byla voda. Podle vědců tam tedy mohli žít mikroby.Vozítko Perseverance také veze malou helikoptéru, která by měla provést první lidmi kontrolovatelný let na jiné planetě. Cílem mise je také sbírání vzorků hornin, které by příštími misemi měly být dopraveny na Zemi.

