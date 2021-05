https://cz.sputniknews.com/20210512/zpevak-bohus-matus-si-vzal-o-30-let-mladsi-lucii-14461278.html

Zpěvák Bohuš Matuš si vzal o 30 let mladší Lucii

Zpěvák Bohuš Matuš si vzal o 30 let mladší Lucii

Zpěvák Bohuš Matuš a Lucie Palkaninová jsou manželé. Dnes odpoledne se vzali v rodinném parku Krtkův svět v Praze. Na svatbě nechyběli hosté z řad celebrit a... 12.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-12T15:27+0200

2021-05-12T15:27+0200

2021-05-12T15:27+0200

celebrity

bohuš matuš

zpěvák

celebrita

svatba

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1009/16/10091683_0:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_c66e66a036ee8c622613fa88851a3621.jpg

Svatba zpěváka a Lucie se konala v den 18. narozenin nevěsty. Bohuš Matuš také objasnil, proč zvolili na svatbu právě tento park. Podle jeho slov se jedná o rodinný park, kde jsou rodiny s dětmi. Místo také zvolili kvůli Josefu Roušalovi, kterého má rád a chtěl mu udělat radost.Nutno podotknout, že Bohuš Matuš byl na svatbě k nepoznání, jelikož na obřad odložil svůj typický šátek a přišel bez něj. „Vlasy mi začaly padat už v osmnácti letech. Podstoupil jsem trichopigmentaci. Nechal jsem si vlasy nyní na doporučení Nadi Konvalinkové na hlavě vytetovat kvůli celkovému omlazení,“ uvedl zpěvák.Co se hostů týče, na oslavě nechyběly takové celebrity jako například Kateřina Brožová, Daniel Hůlka, Marian Vojtko, Milan Peroutka, Magda Malá, Václav Hybš, producent Oldřich Lichtenberg z divadla Broadway či producent Petr Tomeček. Svatba se nesla ještě v doznívající koronavirové pandemii, proto si velký den nemohli užít úplně tak, jak by si přáli. Zpočátku jim samotný obřad zkomplikovalo počasí, které se však později umoudřilo a vše dopadlo tak, jak mělo. Zpěvákovi šel za svědka producent a hudebník František Janeček a Lucii pak její kamarádka, muzikálová zpěvačka Monika Sommerová.Na obřad si mohli pozvat jen 15 osob včetně oddávajících, tudíž, jak uvedl, neměli možnost pozvat ani celou rodinu. Od 15:00 následuje po skončení obřadu svatební raut. Co se týče svatební cesty, pak tu by rádi podnikli v příštím roce. Rádi by vyrazili na Floridu za tetou Lucie a taktéž navštívit vdovu po Waldemarovi Matuškovi, Olgu.Bohuš Matuš a LuciePřipomeňme, že se tento pár dal dohromady již na jaře roku 2018. Stalo se tak v v Divadle Hybernia, kde Matuš zpíval. Lucie za ním měla tehdy přijít s tím, že je podle ní ten nejlepší a nejhezčí zpěvák všech dob.Pár se společně začal objevovat na veřejnosti před třemi lety. Nejprve byla Lucie prezentována jako jeho fanynka, kamarádka a později i jako přítelkyně. Nutno podotknout, že kvůli velkému věkovému rozdílu je pár často podrobován kritice. Nyní spolu vychovávají dcerku Natálku, která se narodila v roce 2020.

https://cz.sputniknews.com/20201110/bohus-matus-by-chtel-s-lucinkou-dalsi-dite-ma-vsak-jednu-podminku-12778320.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bohuš matuš, zpěvák, celebrita, svatba, instagram