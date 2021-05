https://cz.sputniknews.com/20210513/biden-jsem-si-jisty-ze-jsem-si-spravne-precetl-zpravu-fbi-o-colonial-o-tom-ze-putin-nebyl-zapojen-14478340.html

Biden: Jsem si jistý, že jsem si správně přečetl zprávu FBI o Colonial o tom, že Putin nebyl zapojen

Americký prezident Joe Biden uvedl, že si pečlivě prostudoval zprávu FBI o situaci se společností Colonial Pipeline, která byla napadena hackery. Dokument... 13.05.2021, Sputnik Česká republika

svět

hackerský útok

hacker

útok

hackeři

joe biden

usa

rusko

Po projevu o hackerském útoku na Colonial Pipeline se jeden z novinářů zeptal Bidena, zda si je jistý, že ruský prezident nemá nic společného s tímto významným incidentem.Firma Colonial Pipeline byla napadena ransomwarem DarkSide. Kvůli útoku společnost odpojila některé systémy, „aby zabránila hrozbě, která dočasně zastavila všechny operace spojené s potrubím a ovlivnila některé informační systémy“. Prostoj potrubí již vedl zejména k vyšším velkoobchodním cenám benzinu ve Spojených státech a občasným poruchám na čerpacích stanicích.Americká média spojila kybernetický útok s Ruskem, Bílý dům to však nepotvrdil s tím, že se v současné době uvažuje o verzi zločinecké organizace. Prezident Biden zároveň uvedl, že hackeři by mohli být v Rusku a že považuje Moskvu za částečně odpovědnou za boj proti těmto zločinům. Ruské velvyslanectví ve Washingtonu označilo obvinění Ruska ohledně Colonial Pipeline za neopodstatněná.Zablokování činnostiJak bylo vysvětleno dříve ve společnosti Colonial Pipeline, šlo o útok pomocí viru, který se dostane do počítačového systému, dočasně zablokuje jeho činnost a zašifruje data, dokud oběť nezaplatí částku požadovanou ransomwarem. Podle zpráv amerických médií v důsledku útoku obdrželi zločinci až 100 GB dat. Firma byla nucena pozastavit provoz. Potrubí společnosti, které vede z Texasu do New Jersey, přepravuje přibližně 45 % paliva používaného na východním pobřeží Spojených států. Společnost ve čtvrtek oznámila, že potrubí bude plně funkční během jednoho dne.Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov tento týden několikrát zdůraznil, že Rusko s tímto kybernetickým útokem nemá nic společného. Ruské velvyslanectví ve Spojených státech odmítlo „neopodstatněné výmysly jednotlivých novinářů“ o možném zapojení Moskvy do tohoto hackerského útoku. Jak Peskov poté dodal, Rusko lituje, že „Spojené státy odmítají spolupracovat“ v boji proti kybernetickým hrozbám.

