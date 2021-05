https://cz.sputniknews.com/20210513/bohus-matus-se-podelil-o-prvni-dojmy-ze-svatby-detaily-prozradili-i-svatebcane-14477217.html

Bohuš Matuš se podělil o první dojmy ze svatby. Detaily prozradili i svatebčané

Bohuš Matuš se podělil o první dojmy ze svatby. Detaily prozradili i svatebčané

Pro web Super.cz uvedl, že je moc šťastný, že jsou s Luckou již manželé. „Lucinku mám rád od prvního okamžiku, co jsem ji viděl, a jsem rád, že má Lucka ráda i mě a stvrdili jsme to manželstvím,“ sdělil.Na tento důležitý den se zřejmě tak těšil, že nemohl noc před svatbou ani zamhouřit oka. Obdobně na tom byla i jeho manželka. „Spala jsem jen 2 hodiny, nemohla jsem usnout, bušilo mi srdce, budila jsem se s tím, že jsem zaspala, že je třeba 5 hodin odpoledne. Ale už to ze mě spadlo a jsem teď nejšťastnější na světě,“ prozradila Lucie.Zpěvák uvedl, že oslava probíhala až do ranních hodin a svatbu si velmi užili. Nyní se tak těší na klid a domácí pohodu, líbánky zatím plánovat nezačali. A jaké byly dojmy svatebčanů? Pro web tn.cz prozradili dojmy zase oni. Matušův svědek František Janeček uvedl, že se svatba velmi povedla a přeje to zpěvákovi z celého srdce. „Nejenom jemu, ale i nevěstě. Domnívám se, že sice nebyla optimální přízeň počasí, ale vše vyšlo. Musím se teda přiznat, nebyl jsem tam až do konce. Bohuš mi nachystal pár překvapení. Nejdříve mě poprosil, abych pronesl nějaký projev a pak jsem tancoval s nevěstou. Na to jsem taky nebyl připraven, ale to není stížnost, spíše úsměvná historka,“ uvedl.Pár slov uvedla také Luciina kamarádka Irena Palkaninová. Podle jejích slov byla sice svatba skromnější co do počtu hostů kvůli vládním opatřením, ale ti nejdůležitější nechyběli. Připomeňme, že svatba tohoto páru proběhla včera 12. května v den 18. narozenin nevěsty. Nutno podotknout, že Bohuš Matuš byl na svatbě k nepoznání, jelikož na obřad odložil svůj typický šátek a přišel bez něj. Co se hostů týče, na oslavě nechyběly takové celebrity jako například Kateřina Brožová, Daniel Hůlka, Marian Vojtko, Milan Peroutka, Magda Malá, Václav Hybš, producent Oldřich Lichtenberg z divadla Broadway či producent Petr Tomeček.Bohuš Matuš a LucieTento pár se dal dohromady již na jaře roku 2018. Stalo se tak v Divadle Hybernia, kde Matuš zpíval. Lucie za ním měla tehdy přijít s tím, že je podle ní ten nejlepší a nejhezčí zpěvák všech dob.Pár se společně začal objevovat na veřejnosti před třemi lety. Nejprve byla Lucie prezentována jako jeho fanynka, kamarádka a později i jako přítelkyně. Nutno podotknout, že kvůli velkému věkovému rozdílu je pár často podrobován kritice. Nyní spolu vychovávají dcerku Natálku, která se narodila v roce 2020.

