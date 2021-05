https://cz.sputniknews.com/20210513/buresova-prozradila-sve-plany-a-obavy-vidim-kolem-sebe-jak-lide-zacinaji-blaznit-priznava-14476909.html

Burešová prozradila své plány a obavy. „Vidím kolem sebe, jak lidé začínají bláznit,“ přiznává

Burešová prozradila své plány a obavy. „Vidím kolem sebe, jak lidé začínají bláznit,“ přiznává

Hvězda seriálu Slunečná, herečka a zpěvačka Eva Burešová se při natáčení seriálu musí již více než rok a půl ztotožňovat se svojí postavou Týny Popelkové. V... 13.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-13T22:52+0200

2021-05-13T22:52+0200

2021-05-13T22:52+0200

celebrity

eva burešová

rozhovor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1197/77/11977726_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_5f223861fee4396c17b07e6a2d22aaf5.jpg

Burešová přesně ví, co jí v postavě Týny Popelkové imponuje nejvíc.Za zmínku také stojí, že Eva nedávno dokončila práci nad novou písničkou, věnovanou jejímu synovi Nathanielovi, který se dokonce účastnil i natáčení videoklipu. Písnička byla inspirována knížkou Malý princ.Kromě seriálu Slunečná a hudební tvorby je Burešová také součástí show Tvoje tvář má známý hlas, ve které působí jako porotkyně. Kdysi si však vyzkoušela také roli účinkující. Sama Burešová přiznává, že role soutěžící byla pro ni v jistém smyslu jednodušší. Přiznala také, že je velice obtížné hodnotit výkony profesionálních umělců, nakolik jejich výkony téměř nemají nedostatky.Spolu s poklesem počtu infikovaných přichází i rozvolňování, které se týká také oblasti kultury. Burešová avizovala, že přece jenom má určité plány na vystoupení a doufá, že to vyjde, protože jí kultura chybí.Vyjádřila však i určitou obavu z této doby, i z dopadů na lidi, které může mít.Burešová je známá také svojí oblibou extravagantních brýlí, což byl jedním z důvodů, proč se rozhodla stát tváří optické firmy.Kontaktní čočky ale opravdu nepatří k jejím oblíbeným doplňkům.„Čočky jsem nikdy nenosila, ale čím dál více cítím tu potřebu. Pro mou práci jsou rozhodně praktičtější. Těším se z toho, že mě naučí, jak je aplikovat a vše se mnou od začátku do konce projdou, jelikož je to věc, které se mé tělo opravdu brání. Myslím, že při té aplikaci zažijeme dost legrace,“ uvedla Burešová.

https://cz.sputniknews.com/20210511/novy-klip-buresove-valcuje-hitparady-zpevacka-promluvila-ke-svym-sledujicim-s-neskryvanym-dojetim-14448660.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eva burešová, rozhovor